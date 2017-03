Bayerns Champions-League-Rückspiel beim FC Arsenal Kaffeefahrt mit Schuss

Ob er sich erinnern könne, so einen großen Vorsprung schon einmal hergegeben zu haben, wird Thomas Müller gefragt. Müller überlegt kurz, dann sagt er: "Das müsste das Quali-Spiel in Berlin mit der Nationalmannschaft gewesen sein." Im Oktober 2012 hatte die DFB-Elf nach 4:0-Führung gegen Schweden noch 4:4 gespielt. "Aber", fügt er hinzu, "wir sind jetzt hier beim FC Bayern." Und dem passiert so etwas nicht.

Der FC Arsenal muss am Dienstagabend nach dem 1:5 im Hinspiel vier Tore aufholen, um noch das Viertelfinale der Champions League zu erreichen. Jenes Team, das mit seiner Sparringspartner-Vorstellung den Wendepunkt der bayerischen Saison darstellte: Weg von der Erfüllung lästiger Bundesliga-Pflichten, hin zu jenen rauschhaften Auftritten mit 20 geschossenen Toren in fünf Pflichtspielen, die den Endspurt der Saison einläuten.

Das Rückspiel im Londoner Ortsteil Highbury wirkt angesichts dieses Laufs wie eine Pflichterfüllung. "Das wird ein schweres Spiel für uns morgen", sagte Franck Ribéry dennoch am Montagabend und musste dabei nicht einmal grinsen. Trainer Carlo Ancelotti wirkte da schon glaubwürdiger, als er sagte, er wolle das beste Team aufs Feld schicken und niemandem Schonzeit einräumen. Dafür spricht, dass Manuel Neuer "zu hundert Prozent" (Ancelotti) spielen wird, obwohl der Bayern-Torwart seit dem 3:0-Sieg beim 1. FC Köln am vergangenen Samstag Wadenprobleme hat.

Rummenigge fordert "einen Schuss Demut"

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte schon vor dem Abflug nach London "einen Schuss Demut" angemahnt, es handele sich schließlich nicht um eine Kaffeefahrt. Man hätte das annehmen können, als Mats Hummels am Montag ein kurzes Video twitterte, auf dem er sich kurz vor der Abfahrt im Mannschaftsbus Kaffee über den Anzug schüttete und von Kollegen ausgelacht wurde.

"Es geht nicht darum, Negativszenarien zu zeichnen. Wir wollen einfach genau den gleichen Spaß, die gleiche Freude auf dem Fußballplatz haben wie bei den letzten Spielen", sagte Müller. Es geht also eher darum, die aktuelle Form zu konservieren, als um die Gefahr, auszuscheiden.

Zusätzlich zur Qualität gesellt sich auch immer mehr Quantität: Am kommenden Samstag, zum Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, steht nicht nur Kapitän Philipp Lahm wieder im Kader, der gegen Arsenal gesperrt ist. Auch Jérôme Boateng soll zurückkehren - und dann könnte es das erste Mal unter dem aktuellen Trainer geschehen, dass alle Bayern-Spieler einsatzbereit sind. Wann gab es das mal in München in den vergangenen Jahren?

Getty Images Franck Ribéry erwartet trotz allem ein schwieriges Spiel

Ernst wurde es vor dem Rückspiel in London immer nur dann, wenn die Bayern-Verantwortlichen nach Arsenal gefragt werden. Denn der englische Traditionsklub ist im Moment der emotionale Gegenentwurf zu den Bayern. "Ich sympathisiere mit ihm als Trainer, als Mensch", sagte Ancelotti über seinen leidgeprüften Kollegen Arsène Wenger, er hoffe, dass sich der Trainer aus der prekären Situation manövrieren könne. Ancelotti wäre ungern der Sargnagel.

In der Champions League lässt der nächste Titel wohl weiter auf sich warten, in der Liga hat Wengers Mannschaft nach einem 1:3 gegen Jürgen Klopps FC Liverpool mit den Roten den Platz getauscht, das Team ist nun Fünfter. Gleichzeitig musste der ohnehin arg kritisierte Wenger die Unruhe in der Mannschaft wegmoderieren: Er habe seinen Stürmerstar Alexis Sanchez gegen Liverpool nicht aufgestellt, weil er direkter nach vorne spielen wolle. Doch die Gerüchte verstummen nicht, wonach der Chilene vor einigen Tagen laut meckernd das Training verlassen haben soll.

Englische Journalisten gehen davon aus, dass das Stadion gegen die Bayern nicht voll sein wird. Viele Jahreskarteninhaber erscheinen womöglich nicht, Nachrücker würden sich das Spiel nicht antun. Das wichtigere Spiel für die Zukunft des Klubs und Arsène Wenger ist wahrscheinlich auch gar nicht jenes gegen die Bayern, sondern vier Tage später gegen Lincoln City. Der Fünftligist reist zum FA-Cup-Viertelfinale an - und hat gerade viel Spaß. Eine Niederlage wäre für Wenger schlechter zu verkraften als gegen die Bayern.

In der Südkurve des Londoner Stadions hängt ein Transparent, das an die Südkurve in München erinnert: "Mia san Arsenal" steht darauf, in Anlehnung an den Bayern-Identitätsslogan "Mia san mia". Fans hatten es vor gut zwei Jahren aufgehängt, als Dank an Mesut Özil, der damals von einer Verletzung zurückkehrte und Gerüchte, er würde zum FC Bayern wechseln, klar dementierte.

Nichts könnte das Gemeinschaftsgefühl der Londoner besser wiederbeleben als ein Weiterkommen gegen diese Bayern. Doch Özil steht dabei nicht einmal im Kader. Er ist erkältet.