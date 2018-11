Mit einem 5:1 (3:1)-Sieg gegen Benfica Lissabon hat sich der FC Bayern bereits am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Arjen Robben (13. Minute, 30.), Robert Lewandowski (36., 51.) und Franck Ribéry (76.) erzielten die Treffer für die Münchner, die als Tabellenführer zur abschließenden Begegnung nach Amsterdam fahren. Das Tor für Benfica erzielte Gedson in der 46. Minute.

Die gegenüber dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf auf zwei Positionen veränderte Startelf der Münchner (Rafinha und Robben statt Javi Martínez und Renato Sanches) agierte von Beginn an offensiv. Eine Einzelaktion brachte in der 13. Minute die Führung: Von mehreren Gegenspielern umringt, kam Robben auf dem rechten Flügel an den Ball. Der Niederländer setzte zu einem unwiderstehlichen Solo an, das er mit einem Linksschuss ins lange Eck abschloss - ein Traumtor!

Robben unwiderstehlich

In der 23. Minute verhinderte Odisseas Vlachodomis, der ehemalige Schlussmann der deutschen U21-Auswahl, das 2:0. Spektakulär lenkte er einen Schlenzer von Robert Lewandowski aus 17 Metern über die Querlatte. Spektakulär auch das 2:0 der Münchner: Robben startete im Mittelfeld zu einem erneuten Alleingang, überlief Germán Conti, und schoss nach mehreren Verzögerungen aus zehn Metern ins rechte Eck. Vlachodomis war erneut ohne Abwehrchance.

Ein Standard brachte das 3:0: Eine Ecke des im defensiven Mittelfeld aufgebotenen Joshua Kimmich setzte Lewandowski per Kopf aus fünf Metern an den linken Innenpfosten, von wo aus der Ball über die Linie prallte.

Ein Doppelpass des eingewechselten Gedson mit Jonas hebelte kurz nach Wiederanpfiff die Bayern-Abwehr aus. Der 19-Jährige Gedson blieb vor Manuel Neuer ruhig und schloss sicher ab (46.). Doch bereits fünf Minuten später war der alte Abstand wieder hergestellt. Das 4:1 war dabei eine Kopie des 3:0: Eine Ecke von Kimmich köpfte Lewandowski aus kurzer Distanz ein.

Lewandowski überholt Henry

Es war Lewandowskis 51. Treffer in der Champions League. Der Angreifer der Münchner hat damit Arsenal-Legende Thierry Henry überholt und liegt nun in der ewigen Torschützenliste der Königsklasse auf dem fünften Platz.

Ribéry legte in der 76. Minute das 5:1 nach. Der Franzose traf nach einem Rückpass von David Alaba fast von der Grundlinie aus zentraler Position im Strafraum ins untere rechte Eck. Sein erster Treffer in der Champions League seit dem Frühjahr 2015. In der 81. Minute feierte der Südkoreaner Woo-Yeong Jeong sein Profidebüt im Trikot des FC Bayern. Der 19-Jährige wurde für Thomas Müller eingewechselt.

Für Münchens Trainer Niko Kovac war es ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis. Nach dem Remis gegen Düsseldorf hatte Klubpräsident Uli Hoeneß angekündigt, "alles überdenken" zu wollen. Die Position des Trainers ist bei neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund in der Liga geschwächt.

Um als Gruppensieger ins Champions-League-Achtelfinale einzuziehen, benötigen die Münchner beim abschließenden Spieltag der Gruppenphase am 12. Dezember (21 Uhr) ein Remis in Amsterdam. Die Runde der letzten Sechzehn wird ab dem 12. Februar 2019 ausgetragen.

Bayern München - Benfica Lissabon 5:1 (3:0)

1:0 Robben (13.)

2:0 Robben (30.)

3:0 Lewandowski (36.)

3:1 Gedson (46.)

4:1 Lewandowski (51.)

5:1 Ribéry (76.)

München: Neuer - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Kimmich - Robben (72. Renato Sanches), Müller (81. Jeong), Goretzka, Ribéry (78. Wagner) - Lewandowski

Lissabon: Vlachodimos - André Almeida, Conti, Ruben Dias, Grimaldo - Pizzi (46. Gedson), Fejsa (76. Alfa), Gabriel - Rafa Silva, Jonas (59. Seferovic), Cervi

Schiedsrichter: Daniele Orsato

Gelbe Karten: Robben, Ribéry / Alfa

Zuschauer: 70.000 (ausverkauft)