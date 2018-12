Qualifiziert fürs Achtelfinale waren beide Teams schon vor dem Anpfiff - aber eine Partie Ajax Amsterdam gegen Bayern München lebt zu sehr von der Tradition, auch von uralter Rivalität, als dass daraus ein vor sich hinplätscherndes Spiel werden könnte. Ein bisschen Johan Cruyff gegen Franz Beckenbauer hängt dann immer in der Luft.

So war auch dieses Duell in der Amsterdamer Arena rasant, von Einsatz und Tempo geprägt. Mit einem für die Bayern am Ende äußerst glücklichen Remis. Das 3:3 (1:0) sicherte den Gästen den Gruppensieg. Dusan Tadic drehte mit zwei Treffern die frühe Führung von Robert Lewandowski noch in eine Bayern-Niederlage um. Lewandowski glich kurz vor Schluss mit Foulelfmeter aus. Als alle sich mit dem 2:2 abgefunden hatten, trafen noch erst Coman, dann unterlief Niklas Süle ein Eigentor.

Zwei Platzverweise passten ins Bild dieser hart umkämpften Partie: Maximilian Wöber und Thomas Müller mussten das Feld vorzeitig verlassen.

Der niederländische Rekordmeister war vor allem in der ersten Hälfte weitgehend dominant, die Münchner, die mit derselben Anfangsformation wie zuletzt in der Bundesliga auftraten, zogen sich zurück und warteten auf Konterchancen.

Gleich die erste davon nutzte Lewandowski zur Führung. Ein kluger Pass von Serge Gnabry leitete das Tor ein, der Pole blieb eiskalt. Es war sein siebtes Champions-League-Tor in dieser Gruppenphase, häufiger hat bislang kein Bayern-Angreifer in der Geschichte der Königsklasse getroffen.

Ajax blieb weiter druckvoll, die Bayern hatten mehrere brenzlige Situationen im Strafraum zu überstehen und retteten den Vorsprung in die Pause. Auch nach dem Wechsel bestimmte Ajax die Szenerie, schnürte die Bayern phasenweise in deren Hälfte ein - der Ausgleich war überfällig und fiel dann auch in der 61. Minute. Dusan Tadic schloss eine eindrucksvolle Passkombination zum 1:1 ab. Die Bayern-Abwehr war in dieser Situation überfordert. Die Münchner schalteten danach allerdings sofort um, Lewandowski hatte die erneute Führung auf dem Kopf, Ajax-Keeper Onana rettete mit einem starken Reflex.

Als das Spiel so richtig Fahrt aufzunehmen schien, rissen zwei böse Szenen den Spielfluss. Ajax-Verteidiger Wöber grätschte Leon Goretzka an der Seitenlinie um. Der junge Österreicher sah dafür zu Recht die Rote Karte. Der Schwung der Gastgeber war damit dahin, Bayern verwaltete danach zunächst das Remis - bis es zum nächsten Feldverweis kam. Thomas Müller ging in Kamikaze-Manier in seinen Gegenspieler Tagliafico hinein und traf ihn am Kopf. Der Platzverweis war folgerichtig.

Ab sofort übernahm Ajax wieder das Kommando auf dem Platz. Der gerade eingewechselte Dolberg suchte im Strafraum den Zweikampf mit Jérome Boateng, der Bayern-Verteidiger griff ungeschickt ein - es gab Elfmeter. Tadic verwandelte.

Aber auch das war noch längst nicht das Ende. Fast im Gegenzug gab es auch Strafstoß für die Bayern, weil Thiago gefoult wurde. Lewandowski zeigte sich eiskalt vom Punkt. Und dann kam Kingsley Coman. Und dann kam der unglückliche Süle. Schlusspunkt eines echten Spektakels.

Ajax Amsterdam - Bayern München 3:3 (0:1)

0:1 Lewandowski (13.)

1:1 Tadic (61.)

2:1 Tadic (83. Foulelfmeter)

2:2 Lewandowski (86. Foulelfmeter)

2:3 Coman (88.)

3:3 Süle (Eigentor 90.)

Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Wöber, Tagliafico - Blind - de Jong, van de Beek (78. Dolberg) - Ziyech, Tadic, Neres (87. Huntelaar).

München: Neuer - Rafinha, Boateng, Süle, Alaba - Kimmich, Goretzka (88. Renato Sanches) - Gnabry (61. Thiago), Müller, Ribéry (71. Coman) - Lewandowski.

Schiedsrichter: Turpin (Frankreich)

Zuschauer: 45.000

Gelbe Karten: De Ligt, Blind / Kimmich, Rafinha

Rote Karte: Wöber (67.)