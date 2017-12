Champions-League-Auslosung FC Bayern trifft im Achtelfinale auf Besiktas

Einfache Lose gibt es im Achtelfinale der Champions League ohnehin nicht mehr. Der FC Bayern wusste dies vorher und bekommt dennoch das vermeintlich einfachste Los: Die Münchner müssen gegen den türkischen Top-Klub Besiktas Istanbul antreten.

Andere Favoriten haben es erheblich schwerer getroffen. So kommt es bereits in der Runde der besten 16 zum Duell zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid. Auch der FC Barcelona hat mit dem FC Chelsea einen schweren Gegner zugelost bekommen.

Das gesamte Achtelfinale im Überblick:

Bayern München - Besiktas Istanbul

FC Chelsea - FC Barcelona

Schachtjor Donezk - AS Rom

Real Madrid - Paris St. Germain

FC Sevilla - Manchester United

FC Porto - FC Liverpool

FC Basel - Manchester City

Juventus Turin - Tottenham Hotspur

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic reagierte trotz des erfreulichen Loses in seiner ersten Reaktion zurückhaltend: "Wir wissen, wie stark die sind. Wir haben das in den Spielen gegen Leipzig verfolgt. Es ist eine schwere Aufgabe, aber es ist okay. Wir freuen uns auf die außergewöhnliche Stimmung."