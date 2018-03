Champions-League-Auslosung Die Bayern treffen auf Sevilla

Der FC Bayern muss im Viertelfinale der Champions League gegen Sevilla spielen, das ergab die Auslosung am Mittag im schweizerischen Nyon. nach dem Achtelfinal-Gegner Besiktas Istanbul haben die Bayern damit erneut Losglück.

Schwerer traf es den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp - sie müssen im englischen Duell gegen den souveränen Spitzenreiter der Premier League, Manchester City, antreten. Juventus Turin bekommt es mit Titelverteidiger Real Madrid zu tun - beide standen sich zuletzt im Vorjahresendspiel gegenüber. Das Spiel FC Barcelona gegen den AS Rom komplettiert das Viertelfinale.

"Meine Schwiegereltern leben in Sevilla, ich freue mich auf das Spiel, das wird sehr interessant. Es ist keine einfache Mannschaft. Gegen Manchester United weiterzukommen, ist schon gut", reagierte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Sevilla, fünfmaliger Sieger des Uefa-Cups und der Europa League (zuletzt 2016), hatte den englischen Rekordmeister im Achtelfinale ausgeschaltet und dabei im Old Trafford gewonnen (0:0, 2:1). "Wir wollen natürlich ins Halbfinale, ist doch klar", ergänzte Salihamidzic: "Wir werden das aber auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen."

Bayern-Torwart Sven Ulreich sagte: "Jubelschreie gab es bei uns in der Kabine nicht. Aber es waren schwerere Lose im Topf. Es ist für uns eine Aufgabe, an der wir wachsen können und die machbar ist." Übersetzt: Das kann man schaffen.

Die Runde wird am 3./4. April (Hinspiele), sowie am 10./11. April (Rückspiele) ausgetragen. Das Halbfinale ist für den 24./25. April und 1./2. Mai terminiert, das Endspiel steigt am 26. Mai in Kiew.