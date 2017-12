Münchner Erfolg über PSG Barça? Real? Vergesst die Bayern nicht!

Mann des Abends: Neymar? Lewandowski? Mbappé? Nein! Bayerns Schlussmann Sven Ulreich stellte die drei Offensivstars allesamt in den Schatten. Mit starken Paraden hatte der Ersatz von Welttorhüter Manuel Neuer großen Anteil am Erfolg des Rekordmeisters. Für den Fall, dass Neuer noch länger ausfallen sollte, brauchen sich die Münchner keine Sorgen machen.

FCB vs. PSG Teil I: Bayern und Paris - diese Vereine verbindet man mit vielen Dingen, mit viel Geld, großen Stars und unzähligen Erfolgen. Nicht aber mit gewaltbereiten "Fans". Dass dies nur die halbe Wahrheit ist, zeigten einige wenige Hooligans am Abend vor dem Spiel am Münchner Hauptbahnhof. Vermummte Anhänger beider Klubs waren aufeinander losgegangen. Der Grund ist genauso einfach wie sinnlos: Mitglieder der Münchner "Schickeria" verbindet eine Freundschaft mit den Ultras von Girondins Bordeaux. Das gefiel den Parisern offenbar nicht. Die Polizei musste eingreifen.

FCB vs. PSG Teil II: Sportlich ging es am letzten Spieltag für beide Klubs um einiges. Bayern wollte sich für die 0:3-Hinspielniederlage revanchieren und hätte mit einem deutlichen Erfolg noch den Gruppensieg erreichen können. Paris träumte hingegen davon, eine perfekte Serie auszubauen: Bisher fünf Spiele, fünf Siege, 24:1-Tore. Das sollte nicht gelingen.

Das Ergebnis: Bayern München bezwingt Paris nach einer starken Vorstellung 3:1 (2:0). Hier geht es zur Meldung. Für den Gruppensieg reicht das allerdings nicht mehr. Jetzt drohen im Achtelfinale Barcelona oder Manchester City.

Doppeltes Comeback: Franck Ribéry hatte sich Anfang Oktober beim 2:2 in Berlin schwer am Knie verletzt. Gegen seine Landsleute gab der 34-Jährige nun sein Startelfcomeback - und das sogar als Kapitän. Eine Ehre, die dem Franzosen nur selten zuteil wird: Zuletzt führte er seine Kollegen am 20. April 2013 beim 6:1-Erfolg gegen Hannover auf das Feld.

Erste Hälfte: Begann schwungvoll, bereits in der dritten Minute verlangte Kylian Mbappé Ulreich alles ab, nur kurz darauf versuchte es Kingsley Coman auf der anderen Seite. Robert Lewandowski profitierte dann von einem unorganisierten Defensivverbund der Franzosen und traf zum 1:0 (8.). Paris ließ sein Potenzial in der Folge immer mal wieder aufblitzen, Neymar hatte die beste Chance, verpasste aber den Ausgleich (34.). Besser machte es dann Corentin Tolisso, der eine Flanke von James Rodriguez per Kopf verwertete (37.). Bayern spielte stark - und war vor allem effektiv.

Zweite Hälfte: Begann mit einem Dämpfer aus Münchner Sicht. Mbappé profitierte von einer gefühlvollen Vorlage Cavanis und verkürzte auf 1:2 (50.). Doch die Gastgeber hatten das letzte Wort: Nach einer feinen Einzelleistung von Coman auf der linken Seite traf der mitgelaufene Tolisso zum 3:1-Endstand (69.).

Erkenntnis des Spiels I: Bayerns Präsident Uli Hoeneß wird nicht müde zu betonen, dass man mit kreativen Mitteln gegen Teams ankämpfen wolle, die mit Geld aus Katar oder Abu Dhabi unterstützt werden. Mit Corentin Tolisso scheint den Münchnern im Sommer ein kreativer Transfer geglückt zu sein: Mit seinen beiden Toren hatte er neben Ulreich den größten Anteil am Erfolg des Rekordmeisters.

Getty Images Enttäuschter Neymar

Enttäuschung(en) des Spiels: 222, 180, 64,5. Das sind die Millionensummen, die Paris für Neymar, Kylian Mbappé und Edinson Cavani bezahlt hat oder noch bezahlen wird. Doch das bislang so erfolgsverwöhnte Trio erwischte einen schwachen Abend. Vor allem Neymar fand nie richtig in die Begegnung. Es wurde deutlich, wie groß die Abhängigkeit vom brasilianischen Spielgestalter ist.

Erkenntnis des Spiels II: Bayern München plagten nach der 0:3-Hinspielniederlage Selbstzweifel. Kann man mit einer eher konservativen Transferpolitik auf Dauer international Erfolg haben? Man kann! Mit einer solchen Leistung müssen die Münchner im Achtelfinale auch vor englischen und spanischen Teams keine Angst haben.

Bayern München - Paris Saint-Germain 3:1 (2:0)

1:0 Lewandowski (8.)

2:0 Tolisso (37.)

2:1 Mbappé (50.)

3:1 Tolisso (69.)

Bayern: Ulreich - Alaba, Hummels, Süle, Kimmich - Rudy, Tolisso - Ribéry, James, Coman - Lewandowski

PSG: Areola - Kurzawa, Silva, Marquinhos, Alves - Draxler, Rabiot, Verratti - Neymar, Cavani, Mbappé

Schiedsrichter: Cüneyt Çakir (Türkei)

Zuschauer: 72.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Kimmich, James, Tolisso, Rudy / Marquinhos, Draxler