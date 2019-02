Die Szene des Spiels: Es lief die 40. Minute, als Joshua Kimmich im eigenen Strafraum Gegenspieler Sadio Mané den Ball vom Fuß spitzelte. Mané hätte sonst viel freien Platz gehabt, Kimmichs Aktion war deshalb besonders wichtig, und er schien das auch zu wissen. Der Bayern-Profi streckte die Brust raus, er riss die Arme in die Luft, dann schrie er. Der Regen tropfte Kimmich ins Gesicht, und Mané wich erschrocken zurück.

Das Ergebnis: 0:0, keine Tore - Statistikfreunde hätten es ahnen können. Es war das dritte Europapokal-Spiel hintereinander, in dem sich der FC Bayern und der FC Liverpool an der Anfield Road torlos trennten (hier geht es zur Meldung). Das Rückspiel findet am 13. März statt.

Feiertag ohne Happy End: Mats Hummels, Javi Martínez, James Rodríguez und Thiago machten jeweils ihr 50. Champions-League-Spiel, und sie spielten gut. Hummels und Martínez gewannen viele Zweikämpfe, Thiago zeigte überraschende Pässe, James besonders präzise. Es nützte nur nichts, ein Tor fiel nicht. Später kam mit Franck Ribéry sogar noch ein fünfter Jubilar in die Partie. Für ihn war es das 100. Europapokal-Spiel für den FC Bayern.

Die erste Hälfte: War unterhaltsam, kurzweilig, vor allem aber: mitreißend. Das lag auch an den Bayern, die eine halbe Stunde so gut spielten, wie man das von ihnen lange nicht mehr gesehen hatte. Serge Gnabry leitete die erste Chance ein, als er Andrew Robertson schwindelig und dann den Ball ins Zentrum spielte, wo Joel Matip auf der Linie Keeper Alisson Becker anschoss (14.). In der Schlussphase kam dann Liverpool häufiger vor das Tor von Manuel Neuer, die beste Möglichkeit vergab Mané in der 34. Minute, als er einen Schuss aus der Drehung knapp rechts vorbeibeförderte.

Gut gepresst, Bayern: Es war vor dem Spiel viel über das aggressive Pressing des FC Liverpool gesprochen worden - und darüber, wie man es verhindern kann. Bayerns Trainer Niko Kovac reagierte, indem er seine Offensivspieler ebenfalls deutlich früher ins Pressing schickte. Wenn James an der Seite von Robert Lewandowski Liverpools Defensive unter Druck setzte und das Mittelfeld energisch aufrückte, sah das mitunter wie eine Kopie des Liverpoolschen Pressings aus. Und es war effektiv: Auf das Tor schoss Liverpool überhaupt nur einmal.

Die zweite Hälfte: War nicht annähernd so aufregend wie die erste, aber immer noch spannend. Beide Mannschaften pressten nun nicht mehr ganz so früh, gerade die Bayern zogen sich tief zurück und verteidigten konzentriert. Liverpool blieb bis weit in die Schlussphase ohne Torschuss, ehe Neuer doch noch einmal geprüft wurde und all sein Können zeigen musste, als er den Kopfball von Mané aus dem Toreck kratzte - und damit das Remis rettete (86.).

DPA Proteste der Bayern-Fans

"The greed knows no limits": Einmal jubelten die Fans des FC Liverpool dann doch noch, es lag nur nicht am Auftritt der Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp. Eine Stunde war gespielt, als Teile der Bayern-Fans ein Protest-Transparent gegen die Eintrittspreise im modernen Fußball entrollten. Eine Karte für ein Auswärtsspiel der Bayern und der "Reds" koste jeweils 55 Euro, war zu lesen. Und: "The greed knows no limits", also: "Die Gier kennt keine Grenzen".

FC Liverpool - Bayern München 0:0

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Keita (76. Milner) - Salah, Firmino (76. Origi), Mané

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez, Thiago - Gnabry (90+1. Rafinha), James (88. Sanches), Coman (81. Ribéry) - Lewandowski.

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Gelbe Karten: Henderson / Kimmich

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)