Der FC Bayern München hat 1:3 (0:1) gegen den FC Liverpool verloren und ist als letzter verbliebener deutscher Vertreter im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. So früh waren die Münchner zuletzt in der Saison 2010/2011 aus der Königsklasse geflogen. Die Tore für die von Jürgen Klopp trainierten Gäste erzielten Sadio Mané und Virgil van Dijk. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch ein Eigentor von Joel Matip war aus Sicht der Bayern zu wenig.

Im Hinspiel (0:0) hatten die Bayern vor allem defensiv überzeugt, in der ersten Hälfte des Rückspiels gerieten sie durch einen Abwehrfehler in Rückstand. Nach einem langen Ball verlor Rafinha das Laufduell gegen Mané. Der Reds-Stürmer drehte eine Pirouette um den viel zu weit herausgelaufenen Manuel Neuer und brachte die Gäste mit einem Lupfer ins leere Tor in Führung (26. Minute).

Noch vor der Pause glichen die Münchner aus, nachdem Matip eine Hereingabe von Serge Gnabry aus kurzer Distanz ins eigene Tor beförderte (39.). Nach dem Seitenwechsel hätte Gnabry auf dieselbe Weise fast seinen zweiten Treffer vorbereitet, doch Robert Lewandowski verpasste ein Anspiel des Außenstürmers knapp (61.). Für die Vorentscheidung sorgte van Dijk, der sich nach einer Ecke im Luftkampf gegen Mats Hummels und Javi Martínez durchsetzte (69.).

Nach dem erneuten Rückstand hätten die Bayern zwei weitere Tore zum Weiterkommen benötigt und mussten entsprechend offensiver spielen. Folgerichtig kam Liverpool zu Konterchancen. Mohamed Salah vergab eine gute Gelegenheit, als er sich zunächst gegen Rafinha und Thiago durchsetze, dann aber im letzten Moment von Niklas Süle gestört wurde (75.). Zumindest einen Assist konnte Salah aber noch verbuchen, als er mit einer Flanke Manés zweiten Treffer des Abends vorbereitete. Der Senegalese traf per Kopf aus kurzer Distanz (84.).

Durch das Bayern-Aus sind alle drei deutschen Teams, die die K.o.-Runde erreicht hatten, im Achtelfinale an Vertretern der englischen Premier League gescheitert. Zuvor hatten sich schon Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur und der FC Schalke gegen Manchester City aus dem Wettbewerb verabschiedet. Damit stellt die Bundesliga erstmals seit der Saison 2005/2006 keinen Champions-League-Viertelfinalisten.

Bayern München - FC Liverpool 1:3 (1:1)

0:1 Mané (26.)

1:1 Matip (Eigentor, 39.)

1:2 van Dijk (69.)

1:3 Mané (84.)

Bayern: Neuer - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Martínez (72. Goretzka), Thiago - Gnabry, James (79. Sanches), Ribéry (61. Coman) - Lewandowski

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson (13. Fabinho) - Wijnaldum, Milner (87. Lallana) - Salah, Firmino (83. Origi), Mané

Zuschauer: 70.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Gelbe Karten: Thiago, Sanches / Matip, Fabinho, Robertson