Bayern-Spieler Martinez Der Letzte seiner Art

Man muss kein ausgemachter Prophet sein, um sich auf folgende These festzulegen: Die Münchner Abwehr wird am Abend in der Champions League gegen Liverpool (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; im TV bei Sky) einiges zu tun bekommen.

Und ausgerechnet die Defensive ist derzeit die größte Baustelle von Bayern-Trainer Niko Kovac - das zeigte sich zuletzt wieder deutlich beim Spiel in Augsburg, als geradezu groteskes Abwehrverhalten zu beiden Gegentreffern führte und auch bei Kovac böse Vorahnungen hervorrief. "Wenn wir so in Liverpool auftreten, dann wird das garantiert nicht schön", hatte er am Freitag gesagt. Denn auch ihm war klar: Wenn man schon im Stadion an der Bürgermeister-Ulrich-Straße im Süden Augsburgs hoffnungslos überfordert wirkt - wie soll man dann an der Anfield Road in Liverpool bestehen?

Joshua Kimmich, Mats Hummels, Niklas Süle und David Alaba: Das aktuelle Abwehrquartett kann derzeit jede Unterstützung gut gebrauchen. Und die könnte von einem kommen, der schon abgeschoben schien und der als einer der großen Verlierer galt seit dem Amtsantritt von Kovac: Javi Martinez.

Getty Images Manuel Neuer ärgert sich gegen Augsburg

Darüber sagte der Bayern-Trainer: "Javi ist sicher eine Überlegung. Man muss abwägen. Es gibt sicher das eine oder andere Argument, aber das behalte ich für mich." Gut möglich also, dass der 30-Jährige am Dienstag als Sechser in der Startelf steht. Als zentraler Wellenbrecher, um zu verhindern, dass Liverpools Angriffstrio Mohamed Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino ungebremst auf die Viererkette prallt. Bekommt Martinez seine Chance, wäre es sein 50. Spiel mit dem FC Bayern in der Champions League - und garantiert einer der wichtigsten Abende in seiner Karriere.

Mit Heynckes ging Martinez' größter Fan

Nach dem Abschied von Artúro Vidal ist Martinez der letzte seiner Art beim FC Bayern. Er bringt eine Körperlichkeit und Kompromisslosigkeit im Zweikampf mit, die so den anderen Mittelfeldspielern der Münchnern abgeht. Im vergangenen Sommer verließ in Jupp Heynckes den Klub, der Martinez 2012 aus Bilbao nach München geholt hatte. Sein größter Fan war plötzlich weg, außerdem offenbarte Martinez in vielen Spielen dieser Saison Schwächen. Er konnte das Tempo der Gegenspieler nicht mehr mithalten.

30 Jahre ist der Spanier alt, läuferisch war er ohnehin noch nie der Schnellste. Martinez lebt von seiner Spielintelligenz und seiner Einsatzfreude. Vor allem die Champions League stachelte ihn immer wieder zu Höchstleistungen an. Martinez braucht solche Abende. Wie etwa im Herbst 2017. Beim bislang letzten Auftritt des FC Bayern auf der Insel, im Celtic Park von Glasgow. Ein Stadion, dass atmosphärisch mit der Anfield Road mithalten kann, mindestens. Nicht nur, weil auch hier traditionell "You'll never walk alone" vor dem Anpfiff gesungen wird.

AFP Martinez mit Platzwunde 2017

Damals machte Martinez ein überragendes Spiel in der Defensive, köpfte dann eine knappe Viertelstunde vor Schluss das Siegtor zum 2:1. Und weil er bei dieser Aktion auch noch mit einem Gegenspieler zusammenkrachte, zog er sich über der Augenbraue eine mächtige Platzwunde zu. Danach sagte er: "Es ist ja nur Blut." Das passende Bild zu einem denkwürdigen Abend.

Martinez hätte sicher nichts dagegen, das nun zu wiederholen (ohne die Platzwunde vermutlich). Interessant wird dann die Aufstellung im restlichen Mittelfeld und die Frage: Wer wird weichen? Ein denkbares Szenario: Thiago und Goretzka rücken weiter nach vorne, dafür müsste dann James Rodriguez draußen bleiben.

Der Kolumbianer schien aufgrund der Rotsperre von Thomas Müller für die beiden Duelle mit Liverpool schon gesetzt. Zwar hatte er zuletzt auch einige geniale Momente, oft wirkt er aber zu launisch und lustlos. Restlos überzeugt hat er seinen Trainer noch immer nicht. Mit Schönwetterspielern kann Kovac nichts anfangen. Die Aussichten für Liverpool für Dienstagabend - sechs Grad und Regen - scheinen wie gemacht für Javi Martinez.