Bayern-Ärger nach dem Sieg in Eindhoven "Wir machen immer die gleichen Fehler"

Karl-Heinz Rummenigge hatte nicht viel zu sagen bei seiner Bankettrede gegen Mitternacht. Seine Auftritte haben Tradition nach Champions-League-Spielen, oft hat er lobende Ansprachen halten dürfen, andere Male auch harte Worte der Kritik gefunden. Die Rede nach dem Erfolg bei der PSV Eindhoven am Dienstag hingegen war nüchtern und kurz, der Vorstandsboss sagte, was eh schon jeder wusste: "Mit dem 2:1 haben wir uns mathematisch qualifiziert fürs Achtelfinale, unser Ziel in der Gruppe ist immer noch Platz eins." Dann eröffnete er auch schon das Büffet, legte nach genau 50 Sekunden das Mikrofon wieder aus der Hand und setzte sich zwischen Trainer Carlo Ancelotti und Noch-Präsident Karl Hopfner, mit dem Rummenigge zuvor bei einem Weißbier auf den Sieg angestoßen hatte.

So wenig wie Rummenigge plauderte, so viel hatten dafür kurz nach Abpfiff die Spieler geredet. Es herrschte Gesprächsbedarf, denn zufrieden waren sie nicht, trotz des Sieges im Philipps-Stadion. Da hatten sie nach einem frühen Rückstand durch ein irreguläres Abseitstor das Spiel noch gedreht, dominiert und sich somit frühzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert - an sich also gute Voraussetzungen für ein zufriedenes Resümee. Doch stattdessen herrschte leichte Gereiztheit, dazu auch Frust und Verärgerung. Es war das sonderbare Ende eines erfolgreichen Abends.

"Ich war schon ein bisschen enttäuscht"

Der Spieler mit der hörbar schlechtesten Laune war Arjen Robben - ausgerechnet er, der Rückkehrer, der sich noch vor dem Spiel bei seinem Ex-Klub so berührt zeigte und im Kabinengang alte Weggefährten aus gemeinsamen Zeiten innig umarmte. Das war es dann auch mit den schönen Momenten, denn anders als am Samstag in Augsburg spielte Robben eher durchschnittlich. Dass ihn Trainer Ancelotti dann nach einer guten Stunde schon wieder vom Feld nahm und dafür Kingsley Coman brachte, gab dem Holländer den Rest. "Ich fand es schade, ich war schon ein bisschen enttäuscht", bekannte Robben halb zerknirscht, halb gekränkt nach dem Auftritt in seiner alten Heimat. "Das ist ein einmaliges Spiel."

Für Sentimentalitäten war bei Ancelotti freilich wenig Platz, er erklärte den Doppelwechsel - Douglas Costa kam zeitgleich für Joshua Kimmich - so: "Ich wollte das System ändern, den Flügelspielern mehr Platz geben." Funktionierte auch, zumindest bei Costa, der das 2:1 durch Robert Lewandowski einleitete.

Doch genau das Spielsystem war ein weiterer Punkt, der zu Unmut führte und zur Selbstkritik. Einmal in Fahrt, murrte erst noch Robben: "Es war fußballerisch kein gutes Spiel von uns, weil wir immer noch die gleichen Fehler machen." Das klang noch vage, richtig konkret wurde dafür Mats Hummels. Er erkannte im Stellungsspiel bei gegnerischen Kontern das derzeit größte Problem. "Das Umschalten in die Defensive ist an sich gut, wir gehen mit super Tempo hinterher. Aber wir müssen in diesen Momenten die Struktur verbessern, es geht darum, in der richtigen Position zu stehen." Und das taten sie beim Gegentor nicht. David Alaba ließ sich überlaufen, wodurch Xabi Alonso plötzlich den linken Verteidiger geben musste, die Zuordnung im Strafraum ging verloren.

Natürlich, als Manuel Neuer Davy Pröppers Kopfball abgewehrt hatte, stand Torschütze Santiago Arias einen Meter im Abseits - doch ganz unabhängig davon offenbarte genau diese Spielsituation die derzeitigen Schwächen des FC Bayern. Wenn es ganz schnell gehen muss, dann fehlt es an der Ordnung im Defensivspiel der Münchner.

Griezmann sorgt für schlechte Stimmung

Gut, dass es dafür vorne bei Lewandowski wieder klappt. Während Sturmkollege Thomas Müller erneut glücklos und torlos blieb, erzielte der Pole beide Treffer. "Das gehört nun mal zu seiner Arbeitsbeschreibung, dass er viele Tore macht", witzelte Müller. "Ich verschaffe ihm auch viel Raum, dass er trifft, so wie er mir auch Räume eröffnet." Nach einer Pause ergänzte Müller: "Ich muss nur den Ball mal wieder reinschießen."

Für die eher durchwachsene Stimmung sorgte zudem noch die Kunde vom Ergebnis aus Madrid, wo Antoine Griezmann in der Nachspielzeit das 2:1 gegen den FK Rostow erzielte. "Wir haben uns schon geärgert, dass die in der 95. Minute noch getroffen haben", sagte Hummels, denn für den Gruppensieg werden die Bayern am letzten Spieltag am 6. Dezember daheim gegen Atlético wohl mit zwei Toren Unterschied gewinnen müssen: Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich. Gelingt das, werden sie wieder zufriedener sein als am Dienstagabend.

Dann kann Karl-Heinz Rummenigge sagen, dass sie nun auch mathematisch Gruppenerster sind.

PSV Eindhoven - Bayern München 1:2 (1:1)

1:0 Arias (14.)

1:1 Lewandowski (34., Handelfmeter)

1:2 Lewandowski (74.)

Eindhoven: Pasveer - Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Moreno, Willems (46. Brenet) - Guardado - Pröpper, Ramselaar (75. Zinchenko) - Pereiro (67. Bergwijn), de Jong

München: Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Alaba - Alonso - Kimmich (64. Coman), Vidal - Robben (64. Costa), Lewandowski, Müller (85. Sanches)

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Zuschauer: 35.000 (ausverkauft)

Gelbe Karte: - / Coman