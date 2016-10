Champions League Dortmund schlägt Sporting und bleibt Erster

Borussia Dortmund hat am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2:1 (2:0) gegen Sporting Lissabon gewonnen. Pierre-Emerick Aubameyang sorgte für die frühe Führung (9. Minute), Julian Weigl erzielte kurz vor der Pause den zweiten Treffer (42.). Bruno Cesar verkürzte in der zweiten Hälfte durch einen indirekten Freistoß (67.). Der BVB bleibt damit Gruppenerster und hat nun beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Real Madrid, das 5:1 (3:1) gegen Legia Warschau gewonnen hat, ist punktgleich Zweiter.

Die Dortmunder Innenverteidiger Marc Bartra und Sokratis kehrten gegen Sporting zurück in die Startelf. Matthias Ginter rückte dafür nach rechts, Felix Passlack spielte auf der linken Seite.

Sporting attackierte früh und störte den BVB schon in der eigenen Hälfte beim Spielaufbau. Aber mit dem ersten guten Angriff erzielte Dortmund dann die Führung. Mario Götze bediente Aubameyang auf rechts, der Stürmer zog seinem Gegenspieler Ruben Semedo im Laufduell davon und lupfte den Ball anschließend über Sportings Torwart Rui Patricio ins Tor (9.). Dortmund übernahm in der Folge die Kontrolle über das Spiel, Lissabon zeigte sich durchaus beeindruckt.

Aubameyang sorgt stets für Gefahr

Torchancen ergaben sich lange Zeit nicht mehr - erst eine Unaufmerksamkeit der Dortmunder ermöglichte Sporting die große Chance zum Ausgleich: Als sich im Abwehrzentrum der Gäste eine Lücke auftat, bekam Elias den Ball im Strafraum, aber Passlack störte den Brasilianer im letzten Moment (32.). Auf der anderen Seite ging Aubameyangs Kopfball nur knapp vorbei (34.). Den nächsten Abschluss des Gabuners aus zehn Metern parierte Patricio überragend (36.), dann verfehlte er das Tor knapp (40.).

Unmittelbar zuvor hatte Dortmund Glück: In Folge einer Ecke lief BVB-Torwart Roman Bürki in Sportings Bas Dost hinein und fiel. Sebastián Coates schoss den Ball ins Tor, aber Schiedsrichter Damir Skomina entschied auf Freistoß für den Bundesligisten - eine sehr umstrittene Entscheidung (40.). Noch vor der Pause erhöhte Weigl mit einem klasse Tor. Aus knapp 20 Metern setzte er den Ball genau in die linke Ecke (43.). Es war sein erstes Tor für Borussia Dortmund.

Indirekter Freistoß bringt Sporting wieder heran

Fast unmittelbar nach dem Wiederanpfiff verhinderte Bürki den Anschlusstreffer. Er entschärfte einen Außenristschuss von Gelson Martins mit einer guten Parade (47.). Sporting war zu Beginn der zweiten Hälfte die aktivere Mannschaft und spielte nun mutig nach vorn. Das wurde belohnt, der BVB machte es den Hausherren aber auch leicht: Bartra spielte ohne Not einen Rückpass zu Bürki, obwohl der Torwart den Ball ohnehin abgefangen hätte. Der folgende indirekte Freistoß brachte das 1:2 durch Cesar (67.).

Nur zwei Minuten später fiel fast der Ausgleich. Dost verfehlte das Tor per Kopf um Zentimeter (69.). Kurz darauf musste Matthias Ginter verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Sebastian Rode (71.). Sporting drängte den BVB in dieser Phase in die eigene Hälfte. Dennoch ergab sich auch für Dortmund eine gute Chance: Der Distanzschuss von Christian Pulisic traf die Oberkante der Latte (78.). Die nächste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Martins, der aus spitzem Winkel links neben das Tor schoss (83.).

In der Nachspielzeit musste auch Passlack noch verletzt vom Platz getragen werden, Dzenis Burnic ersetzte ihn (90.+2.) und kam zu seinem ersten Einsatz für den BVB. Dortmund überstand die hektische Schlussphase und brachte die Führung über die Zeit.

Zur Übersicht über alle Gruppen und Ergebnisse geht es hier.

Borussia Dortmund - Sporting Lissabon 2:1 (2:0)

1:0 Pierre-Emerick Aubameyang (9.)

2:0 Julian Weigl (43.)

2:1 Bruno Cesar (67.)

Sporting: Rui Patricio - Schelotto, Coates, Rúben Semedo, Zeegelaar - William Carvalho - Gelson Martins, Elias (60. Bruno Cesar), B. Ruiz - Markovic (65. Campbell), Dost

Dortmund: Bürki - Ginter (71. Rode), Sokratis, Bartra (68. Piszczek), Passlack - Weigl - Pulisic, Kagawa, Götze, Dembélé - Aubameyang

Gelbe Karten: Schelotto, Elias, Campbell, Cesar - Passlack, Rode, Bürki

Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

Zuschauer: 45.000