Borussia Dortmund Die Kraft ist weg - und jetzt kommt Bayern

Die meisten Zuschauer hatten das Westfalenstadion am Mittwochabend unmittelbar nach dem schmerzlichen 1:1 der Dortmunder gegen Apoel Nikosia verlassen, nur der Block im Zentrum der berühmten gelben Wand war noch dicht besetzt und versuchte, die schwer gebeutelten Spieler aufzumuntern. Die Ultras spürten, dass sie dringend gebraucht werden.

Denn das Team schlich mit traurigen Mienen und gesenkten Köpfen in Richtung der Fans, um zumindest für einen kurzen Augenblick Kraft für das Top-Spiel gegen den FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) zu schöpfen.

Der Plan, die 90 Minuten zuvor zu einem Akt der Befreiung werden zu lassen, war hingegen krachend gescheitert.

Auch im Heimspiel gegen den Tabellenachten der ersten zyprischen Liga hatte sich der BVB erschreckend einfach auskontern lassen und vergab selbst viele Torchancen. "Man sieht, dass das Vertrauen nicht ganz da ist", sagte Trainer Peter Bosz, der ziemlich ratlos wirkte. Marcel Schmelzer entglitt sogar das verbotene Wort. Das Team müsse einfach weiterhin zusammenhalten und hart trainieren, "um aus dieser Krise, oder, äh, schlechten Situation, rauszukommen", sagte der Kapitän. Damit brach er versehentlich ein Tabu.

Klubchef Hans-Joachim Watzke hatte in den vergangenen Tagen und Wochen mehrfach geschimpft, dass Journalisten in ihren Analysen und Kritiken den Begriff "Krise" verwendeten. Das sei "krank", so kurz nach dem besten Saisonstart der Klubhistorie in der Bundesliga. Doch ganz egal, welche Begriffe man benutzt, um die aktuelle Situation zu beschreiben - sie ist verworren: Das Erreichen des Achtelfinales kann nur noch durch ein Wunder gelingen, selbst Rang drei ist akut gefährdet. Und der Zauber der ersten Saisonwochen ist einer erstaunlichen Hilflosigkeit gewichen.

Der heftig in die Kritik geratene Peter Bosz äußerte dann auch erstmals so etwas wie Selbstkritik, nachdem er bisher die Spieler in die Pflicht genommen hatte. "Es ist mein Job, diesen Spielern wieder Selbstvertrauen zu geben", sagte der Niederländer. Im Subtext hieß das: Auch Bosz sucht im Moment vergebens nach Mitteln gegen den schleichenden Verfall, zu dem Mario Götze auch nur eine Floskel einfallen wollte: "Wir haben das Momentum nicht auf unserer Seite."

Besonders bedenklich ist die zunehmende Energielosigkeit, denn das ist ein neues Phänomen. In den vergangenen Jahren unter Jürgen Klopp und Thomas Tuchel gab es ebenfalls schwierige Phasen, aber vor allem in den Heimspielen reagierte die Mannschaft oft mit besonders viel Einsatz. In dieser Saison gehen die schwachen Ergebnisse einher mit einer Lähmung. "Wir dürfen nicht anfangen, zu viel nachzudenken", sagte Schmelzer.

"Ein Stürmer, der nicht trifft, wird nachdenken"

Aber der Klub steckt längst fest im Sumpf der Grübelei: Reicht die Qualität im Kader? Taugt der Trainer für große Erfolge? Passt die Spielweise? Wie konnte die Euphorie der ersten Wochen derart schnell verfliegen? Derzeit prägt eine bleierne Schwere das Spiel dieser so leichtfüßig in die Saison gestarteten Mannschaft.

Besonders gut lässt sich das am Stimmungsmenschen Pierre-Emerick Aubameyang beobachten, der wieder schwach spielte. Seinen gefährlichsten Torabschluss lenkte Torhüter Nauzet Peréz an die Latte, in der Nachspielzeit köpfte der Gabuner aus wenigen Metern Entfernung neben den Pfosten. "Ein Stürmer, der einige Wochen nicht trifft, wird nachdenken", sagte Bosz. Doch die wenigsten Stürmer werden besser, wenn sie anfangen, zu grübeln.

Nicht einmal die Führung durch Raphael Guerreiro verschaffte den Dortmundern Erleichterung, und der Gegentreffer durch Mickael Poté wurde durch eine lange Fehlerkette begünstigt, an der Marc Bartra, Sokratis, Julian Weigl und Ömer Toprak beteiligt waren. Die Gespräche nach dem 2:4 in Hannover haben nichts bewirkt, die personellen Umstellungen auch nicht. Auch dazu hatte Götze eine Floskel parat: Man müsse "noch härter am Willen arbeiten, noch fokussierter sein", schlug er vor. Rezepte der Ratlosigkeit.

Das nun anstehende Top-Spiel in der Liga ist nun beides, Bedrohung und Chance. Das Duell mit den Bayern wird sicher Energien freisetzen, die an diesem trostlosen Champions-League-Abend verschüttet blieben. Allerdings wird dann auch ein Gegner zu Gast sein, der die Fehler des verunsicherten BVB viel härter bestrafen kann als der Außenseiter aus Nikosia.