Champions League Dortmund erkämpft Remis gegen Real

Borussia Dortmund und Real Madrid haben sich am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2:2 (1:1) getrennt. Der Bundesligist war über weite Strecken dominant, geriet allerdings nach Treffern von Cristiano Ronaldo (17. Minute) und Raphaël Varane (68.) zweimal in Rückstand. Pierre-Emerick Aubameyang (43.) und André Schürrle (86.) glichen jeweils für den BVB aus.

Borussia-Trainer Thomas Tuchel musste auf Marc Bartra verzichten. Der Spanier hatte eine Trainingseinheit am Mittag wegen einer Verletzung abbrechen müssen. Im Mittelfeld setzte er in der Zentrale wieder auf das zuletzt gut harmonierende Duo Mario Götze und Raphael Guerreiro. Sein Trainerkollege Zinédine Zidane bot seine beste Elf auf: Im Sturm spielten Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Gareth Bale.

Die Partie begann temporeich, schon nach zwei Minuten bekam Real einen Freistoß zugesprochen, den Bürki jedoch entschärfen konnte. Kurz darauf hatte Gonzalo Castro auf der anderen Seite die Chance, es besser zu machen. Der 29-Jährige scheiterte mit einem präzisen Schuss am ebenfalls gut parierenden Keylor Navas (4.). Dortmund hatte zwischenzeitlich bis zu 65 Prozent Ballbesitz und kombinierte sich immer wieder in die Gefahrenzone.

Dortmund macht das Spiel, Real geht in Führung

In Führung gingen dann allerdings die Gäste: Nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte vollendete Ronaldo aus kurzer Distanz einen Konter, dem ein schönes Zuspiel von Gareth Bale vorausgegangen war. Für den Portugiesen war es bereits der 95. Treffer in der Königsklasse. Doch Dortmund ließ sich durch den Gegentreffer nicht beirren: Dembélé (25.) und Sokratis nach einem Eckball (34.) vergaben weitere gute Möglichkeiten für den BVB.

Der hohe Aufwand, den der Champions-League-Finalist von 2013 betrieb, sollte sich noch vor der Pause auszahlen: Torhüter Navas wehrte einen Freistoß von Guerreiro in die Mitte ab, Aubameyang staubte ab und erzielte den Ausgleich (43.).

Dortmund machte auch nach der Pause weiter Druck und kam erneut durch Dembélé (50.) und Aubameyang (51.) zu guten Gelegenheiten. Anschließend nahm das Tempo etwas ab. Das ermöglichte dem Tabellenführer der Primera División vor allem nach Standardsituationen Chancen. Zunächst köpfte Bale nach einer Ecke von Toni Kroos noch über das Tor (66.), besser machte es Varane kurz darauf, als er nach einem Pfostenschuss von Benzema am schnellsten reagierte (68.).

Der BVB drehte in der Folge noch einmal auf: Nach Chancen von Guerreiro (68.), dem eingewechselten Schürrle (76.), Christian Pulisic (82.) und Emre Mor (84.) sah es zunächst nach einem glücklichen Sieg für Real aus. Doch erneut Schürrle bescherte seinem Klub mit einem sehenswerten Linksschuss noch das Remis (86.).

Borussia Dortmund - Real Madrid 2:2 (1:1)

0:1 Ronaldo (17.)

1:1 Aubameyang (43.)

1:2 Varane (68.)

2:2 Schürrle (86.)

Borussia Dortmund: Bürki - Schmelzer, Ginter, Sokratis, Piszczek - Weigel - Dembélé (73. Pulisic), Götze (58. Schürrle), Castro, Gueirreiro (77. Mor) - Aubameyang

Real Madrid: Navas - Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Danilo - Modric, Kroos - James (69. Kovacic) - Bale, Ronaldo, Benzema (88. Morata)

Schiedsrichter: Mark Clattenburg

Zuschauer: 65.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Schmelzer, Weigl, Guerreiro, Aubameyang - Sergio Ramos