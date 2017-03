Dortmunds Sieg gegen Lissabon Fast so gut wie '63

Die Ausgangslage: "Komplett überlegen" und "außerordentlich zufrieden" war Thomas Tuchel nach dem Hinspiel gewesen, einer 0:1-Niederlage wohlgemerkt. Einzig die Chancenverwertung war in Lissabon katastrophal, doch dieses Problem scheint der BVB in den Griff bekommen zu haben. Seit der Partie in Portugal gewann Dortmund zweimal 3:0 und einmal 6:2. Ein Rückschlag war allerdings die Verletzung von Marco Reus, ihn ersetzte Christian Pulisic. Auch Benfica hat derzeit einen Lauf. Die Mannschaft feierte seit dem Hinspiel vier Siege in Serie und führt die portugiesische Liga an. Die Dortmund-Fans jedenfalls waren optimistisch, sie enthüllten zum Anpfiff in Anlehnung an eine Europapokalpartie zwischen beiden Teams im Jahr 1963: "Morgen schreiben die Gazetten wieder: Borussia spielt Benfica nieder."

Das Ergebnis: 4:0 (1:0), hier geht's zum Spielbericht.

Die Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra - Durm, Weigl, Castro, Schmelzer - Pulisic, Dembélé - Aubameyang

Benfica Lissabon: Ederson - Nelson Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu - Samaris, Pizzi - Salvio, Almeida - Mitroglou, Cervi

Die erste Hälfte: Was für ein Start! In der vierten Minute drückte Pierre-Emerick Aubameyang einen Eckball zum 1:0 über die Linie, der spielübergreifende Ausgleich. Der BVB griff weiter an, rannte, wirbelte, hielt das Tempo aber nicht durch. Und Benfica, das am Anfang völlig hilflos gewirkt hatte, wurde immer stärker. Am Ende hatte Dortmund Glück, den Vorsprung in die Pause zu retten.

Die zweite Hälfte: Lissabon hatte direkt wieder gute Chancen, bei Dortmund hingegen stand Aubameyang entweder im Abseits oder scheiterte an Benficas Torhüter Ederson. Innerhalb von 111 Sekunden entschied die Borussia dann die Partie. Erst lupfte Pulisic zum 2:0 (59.), dann wurde Aubameyang von Marcel Schmelzer sehr gut angespielt (61.). Bei seinem dritten Treffer des Abends stand der Gabuner im Abseits, was das Schiedsrichtergespann übersah (85.). Lissabon hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon lange ergeben. Historisches hat der US-Amerikaner Pulisic geschafft, der sich nun jüngster Torschütze der Dortmunder Champions-League-Historie nennen darf.

18 - Pulisic ist der jüngste CL-Torschütze aller Zeiten für den @BVB (18 Jahre, 5 Monate, 18 Tage). Juwel. #BVBSLB pic.twitter.com/ZOpGaSMAgY — OptaFranz (@OptaFranz) 8. März 2017

Der doppelte Piszczek: Was kann in zwei Sekunden alles passieren? Ein Schluck aus dem Wasserglas, ein Blick aufs Smartphone - oder man leistet sich einen schlimmen Fehler in einem Champions-League-Achtelfinale und macht ihn anschließend gleich wieder gut. So wie Lukasz Piszczek. In der 47. Minute missglückte dem Polen ein Klärungsversuch komplett, der Ball landete bei Franco Cervi. Lissabons Stürmer nahm ihn kurz an und schoss, doch Piszczek war nach seinem Querschläger sofort in die Schussbahn gestartet und konnte blocken.

Trio des Spiels: Die beste Sturmreihe der Welt versuchte, parallel zur Partie in Dortmund, aber rund 1500 Kilometer entfernt, doch noch ein 0:4 gegen Paris St. Germain aufzuholen. Was dem FC Barcelona Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar sind, hat der BVB in Aubameyang, Ousmane Dembélé und Reus-Vertreter Pulisic. Kombinationen, Sprinteinlagen und Torschüsse - immer wenn es gefährlich wurde vor Lissabons Tor, war mindestens einer von ihnen beteiligt. Beim 1:0 waren es gleiche alle drei: Eckball von Dembélé, Kopfballverlängerung von Pulisic und Aubameyang mit dem Tor. Beim 2:0 (Piszczek), 3:0 (Schmelzer) und 4:0 (Erik Durm) durften dann auch noch andere Teamkollegen an der Entstehung mitwirken. Vor allem Pulisics Treffer per Lupfer aus spitzem Winkel war ein kleines Kunstwerk, das Marco Reus auch nicht schöner hinbekommen hätte.