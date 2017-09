Real-Sieg bei Borussia Dortmund Volleyball in Perfektion

Der Aufreger des Spiels: Wie macht man aus erbitterten Gegnern des Videobeweises ganz schnell Befürworter? Durch eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung in der Champions League. Bei dieser Partie so geschehen in der 14. Minute, als Real Madrids Sergio Ramos nach einem Dortmunder Angriff den Ball im Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand bekam und ihn im Stile eines Volleyballers wegpritschte. Dass es in der Champions League statt des Videobeweises einen Torrichter gibt, half dem BVB auch nicht. Schiedsrichter Björn Kuipers beriet sich zwar mit seinem Assistenten, pfiff jedoch keinen Strafstoß.

REUTERS

Die Meinungen dazu: "Das war ein Handspiel, das können wir alle sehen", sagte BVB-Trainer Peter Bosz im Interview mit Sky. Seiner Meinung nach hätte es "deutlich einen Handelfmeter" geben müssen. Toni Kroos sah es natürlich anders: "Klar geht der Ball an die Hand, aber deswegen ist es nicht unbedingt Elfmeter. Sergio kann da nicht viel machen."

Traumtor des Spiels: Vier Treffer fielen im Laufe des Abends, den schönsten erzielte Gareth Bale. Nach einer Flanke von Dani Carvajal vollendete der Waliser per Volley - und das so lässig, wie es 99 Prozent aller Fußballer wohl nicht mal im lockersten Trainingskick hinbekommen würden. Bale ließ den Ball wunderbar über BVB-Keeper Roman Bürki hinweg ins Tor tropfen.

REUTERS Bales Schuss fliegt ins Tor

Ergebnis: 1:3 (0:1) aus Dortmunder Sicht - hier geht's zum Spielbericht.

Die CR7-Statistiken des Spiels: Es vergehen ja eigentlich kaum noch Partien, an denen Cristiano Ronaldo teilnimmt, ohne dass er irgendein Jubiläum feiert oder einen Rekord bricht. Das Spiel in Dortmund war das 400. für Real Madrid. Ach ja, zwei Tore gelangen Ronaldo, dem nach zwei (!) torlosen Spielen in der Liga schon eine Krise angedichtet worden war, auch noch. Damit kommt der 32-Jährige auf 411 Tore in 400 Spielen plus 112 Vorlagen. Richtig, 411 Tore.

24 - @Cristiano erzielt sein 24. CL-Tor gegen ein deutsches Team - es ist sein 5. Treffer gegen den @BVB. Treffsicher. #BVBRMA — OptaFranz (@OptaFranz) 26. September 2017

Und Dortmunds Top-Stürmer? Auf Pierre-Emerick Aubameyang ist derzeit in ähnlichem Maße Verlass wie auf Ronaldo, aber der Gabuner bekam deutlich weniger Chancen als sein Gegenüber. Die beste Möglichkeit nutzte Aubameyang zum einzigen Dortmunder Treffer nach Hereingabe von Gonzalo Castro.

13 - @Aubameyang7 erzielt wettbewerbsübergreifend sein 13. Tor - Höchstwert unter allen Spielern der Top 5 Ligen Europas. Torjäger. — OptaFranz (@OptaFranz) 26. September 2017

Nochmal Ronaldo: Ähnlich beeindruckend wie die Tor-Quote des Portugiesen ist Ronaldos Quote an Nähe suchenden Fans. Es scheint kaum mehr Ronaldo-Spiele zu geben, an deren Ende kein junger Mann in Real-Trikot über Zäune und an Ordnern vorbei auf den Platz stürmt, um ein Foto mit oder zumindest ein paar nette Worte von CR7 abzubekommen. So auch in Dortmund, diesmal zeigte der Eindringling seinem Idol, dass er seinen Torjubel imitieren kann. Ronaldo schaute sich das Ganze routiniert an.

AFP Ronaldo-Fan und sein Idol

Ende einer Serie: 1998, 2003, 2012, 2013, 2014 und 2016 hatte der BVB schon im eigenen Stadion gegen Real Madrid gespielt - und nie verloren. 0:0, 1:1, 2:1, 4:1, 2:0 und 2:0 - so lauten die Resultate aus Heimspielen gegen die Königlichen. Damit ist es jetzt vorbei. Und wenn die Borussia nicht aufpasst, hat sich auch diese Champions-League-Saison bald erledigt. Schon nach zwei Spieltagen wird es eng für Boszs Mannschaft. "Heute haben wir zu Recht verloren. Wenn wir weiter kommen wollen, müssen wir besseren Fußball spielen", sagte der Niederländer.

Borussia Dortmund - Real Madrid 1:3 (0:1)

0:1 Bale (18.)

0:2 Ronaldo (49.)

1:2 Aubameyang (54.)

1:3 Ronaldo (79.)

Dortmund: 38 Bürki - 26 Piszczek, 25 Sokratis, 36 Toprak, 15 Toljan (61. Dahoud) - 8 Sahin (60. Weigl) - 27 Castro, 10 Mario Götze (76. Pulisic) - 9 Jarmolenko, 17 Aubameyang, 20 Philipp

Real: 1 Navas - 2 Carvajal, 4 Ramos, 5 Varane, 6 Nacho - 14 Casemiro - 8 Kroos, 10 Modric (90.+1 Ceballos) - 11 Bale (85. Vazquez), 7 Ronaldo, 22 Isco (75. Asensio)

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Zuschauer: 65.849 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Toprak, Weigl - Bale, Carvajal (2), Modric