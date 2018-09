Champions League Kurioses Pulisic-Tor bringt Dortmund glücklichen Erfolg in Brügge

Borussia Dortmund hat zum Auftakt der diesjährigen Champions-League-Saison gegen Club Brügge gewonnen. Beim 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den belgischen Meister traf der eingewechselte Christian Pulisic (85. Minute), nachdem er vom gegnerischen Torwart angeschossen wurde. Für den BVB war es der erste Erfolg in der Königsklasse seit dem 8. März 2016. Damals gewann Dortmund gegen Benfica Lissabon 4:0. Im vergangenen Jahr war der Klub ohne einen Sieg nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Trainer Lucien Favre bot überraschend Mario Götze auf. Der Weltmeister von 2014 hatte zuvor in allen drei Ligapartien 90 Minuten auf der Bank gesessen, gegen Brügge profitierte er auch von den verletzungsbedingten Absagen von Paco Alcácer und Thomas Delaney. Doch Götze musste mit ansehen, wie die Gastgeber dem BVB große Probleme bereiteten.

Zunächst versuchte es Brügges Angreifer Jelle Vossen, doch dessen Schuss wurde von Marco Reus kurz vor der Linie geklärt (20.), drei Minuten später entschärfte BVB-Torhüter Roman Bürki einen gefährlichen Schuss von Arnaut Danjum (23.). Die Borussia selbst blieb harmlos, vor allem Götze enttäuschte in der Offensive. Doch auch Reus, der als Alcácer-Ersatz im Sturmzentrum spielte, strahlte keine Gefahr aus.

Auch nach Wiederbeginn erspielten sich die Gäste zunächst keine nennenswerten Möglichkeiten. Ein Freistoß von Reus, der drei Meter am Tor vorbei ging, zählte zu den Höhepunkten aus Dortmunder Sicht (60.). In der Schlussphase hatte der BVB großes Glück: Zunächst rettete Bürki gegen Lois Openda, kurz darauf gelang Pulisic das entscheidende Tor (85.). Der US-Amerikaner, der erst in der 69. Minute eingewechselt wurde, traf, nachdem ihn Brügges Schlussmann Karlo Letica angeschossen hatte. Der Ball flog über ihn hinweg ins Tor.

Club Brügge - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

0:1 Pulisic (85.)

Brügge: Letica - Poulain, Mitrovic, Denswil - Vlietinck, Danjuma - Rits - Vormer, Vanaken - Wesley, Vossen

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer - Witsel, Weigl - Wolf, Götze (62. Kagawa), Sancho (69. Pulisic) - Reus

Zuschauer: 28.000

Schiedsrichter: Makkelie (Niederlande)

Gelbe Karten: Weigl

AS Monaco - Atletico Madrid 1:2 (1:2)



Im zweiten Spiel der Gruppe A stocherte Samuel Grandsir den Ball in der 18. Minute zur Führung für Monaco über die Linie. Doch dann leitete Antoine Griezmann den Ball direkt in den Lauf von Diego Costa weiter, der in der 31. Minute zum Ausgleich traf. Eine Viertelstunde später war das Spiel nach einem Kopfballtreffer von José Giménez (45.+1) gedreht. Danach ließ Atletico nichts mehr zu.

AS Monaco - Atletico Madrid 1:2 (1:2)

1:0 Grandsir (18.)

1:1 Diego Costa (32.)

1:2 Gimenez (45.+1)

Monaco: Benaglio - Sidibé, Glik, Jemerson, Henrichs - N'Doram - Tielemans, Aholou (69. Traoré) - Grandsir (77. Sylla), Falcao, Chadli (58. Mboula)

Atletico: Oblak - Juanfran, Godin, Giménez, Hernandez - Rodrigo, Saul Niguez - Koke, Correa (70. Lemar) - Costa, Griezmann

Schiedsrichter: Collum (Schottland)

Gelbe Karten: Sidibé, Falcao, Traoré / Giménez, Costa