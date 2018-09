Champions-League-Sieg in Brügge Die Dusel-Borussen

Reichlich deplatziert wirkte der zentrale Begriff, der Roman Bürki während seiner Erläuterungen zum glücklichen 1:0-Sieg des BVB beim FC Brügge in den Sinn gekommen war. Er empfinde diesen Abend als "Fortschritt", verkündete der Torhüter von Borussia Dortmund nach der Partie, die fußballerisch von einer tiefen Trostlosigkeit geprägt gewesen war.

Die Begründung, die Bürki im lauen Wind dieser flandrischen Spätsommernacht lieferte, war jedoch schlüssig; im vorigen Jahr habe der BVB den Auftakt in der Königsklasse "nicht gewonnen", erläuterte er, nun haben die Dortmunder drei Punkte. Das sind schon mehr, als sie sich in der gesamten Gruppenphase der Vorsaison erspielt haben. Man kann das so sehen.

Zum entscheidenden Faktor bei der Entstehung dieses Erfolges wurde allerdings weder ein überzeugendes spielerisches Konzept, noch die überlegene individuelle Klasse des Favoriten. Die Basis dieses Sieges war vielmehr: pures Glück. Überhaupt entwickelt sich diese Dortmunder Saison mehr und mehr zu einer geradezu unheimlicheren Aufhäufung glücklicher Umstände.

Die fußballerische Entwicklung stockt noch

Im Pokal in Fürth retteten sie sich durch ein schmeichelhaftes Tor in der Nachspielzeit, gegen Leipzig profitierte die Mannschaft des Trainers Lucien Favre von einer merkwürdigen gegnerischen Chancenverschwendung, gegen Frankfurt war der BVB erst in der Schlussphase besser, und in Brügge gewannen sie, weil ein Klärungsversuch von Matej Mitrovic so günstig an den Körper von Christian Pulisic prallte, dass der Ball von dort ins Tor flog. Der Begriff "Glück" tauchte daher in den Nachbetrachtungen der Spieler erheblich öfter auf als Bürkis These vom Fortschritt. Von fünf allenfalls mittelmäßigen Pflichtspielen haben sie vier gewonnen, eine Partie endete unentschieden.

Doch die fußballerische Entwicklungsarbeit, die ja zu Favres Kernkompetenzen zählt, stottert und stockt. Sportdirektor Michael Zorc klagte über viel zu "wenige Überraschungsmomente", und Kapitän Marco Reus erklärte: "Uns fehlt die Tiefe vorne." Auf einen gelungenen Spielzug inklusive Torabschluss wartete der Anhang des BVB 90 Minuten lang vergeblich. Lediglich die Defensive funktioniert einigermaßen. Alle Spieler hätten "gut verteidigt und sich voll reingeworfen", lobte Bürki seine Kollegen.

Besonders imposant waren dabei zwei Rettungstaten von Reus, der den Ball einmal in höchster Not kurz vor der Linie klärte und in der zweiten Halbzeit nach einem langen Sprint aus seiner Position in der Spitze dabei half, einen gefährlichen Konter zu entschärfen. Der Nationalspieler haderte dennoch mit seinem Spiel und seiner Rolle.

Reus in der Zentrale wirkungslos

Wie so oft in den vergangenen Wochen hatte Reus im Angriffszentrum gespielt, und blieb dort vollkommen wirkungslos. Noch einmal wies er darauf hin, dass er "kein reiner Stürmer" sei. Aber das Trainerteam mache sich schon "genug Gedanken um unser System und unsere Aufstellung". Ein bisschen wirkte er, als müsse er sein eigenes Befremden über Favres erstaunliche Personalentscheidungen bekämpfen.

Der Trainer hatte mit Mario Götze und Julian Weigl nämlich gleich zwei Spieler in die Startelf beordert, die in den der bisherigen Bundesligapartien überhaupt nicht zum Einsatz gekommen waren. Dazu spielte Jadon Sancho, der unter Favre auch noch nie von Beginn an spielte. Dass dieses Konstrukt fußballerisch nicht besonders gut harmonierte, kann eigentlich niemanden überraschen. Umso erstaunlicher war, dass der Trainer dieses Experiment in solch einem wichtigen Spiel wagte.

DPA Torschütze Christian Pulisic

Er wolle angesichts der großen Belastungen, die in diesem Herbst bevorstehen, nun mal "rotieren", erklärte der Schweizer. Doch Weigl fand nie ins Spiel, Sancho blieb vollkommen harmlos, und Götze fügte seiner persönlichen Tragödie ein neues Kapitel hinzu. Endlich durfte er mal spielen, und ein paar hübsche Pässe gelangen dem gestürzten Helden auch. Doch sobald die Räume eng wurden, sobald Tempo oder Robustheit gefragt waren, war er überfordert. "Ich habe nicht mein bestes Spiel gemacht, das müssen wir uns alle ankreiden", räumte Götze ein und erklärte diese Leistung mit fehlender Spielpraxis. Aber wie soll man einem seit vielen Monaten dauerhaft formschwachen Spieler mehr Einsatzzeiten geben?

Nur einen Vorteil hatte Favres Startelfexperiment: Es kamen gute Spieler von der Bank. Siegtorschütze Pulisic war für Sancho eingewechselt worden, Shinji Kagawa belebte das Spiel auf der Götze-Position, und Mahmoud Dahoud (der für Weigl gekommen war) leitete das Tor des Tages mit einem Steilpass ein. Mit viel Fantasie kann man vielleicht auch diese Impulse von der Bank als Fortschritt begreifen.