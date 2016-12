Spätes Unentschieden Reus lässt Dortmund in Madrid jubeln

Borussia Dortmund hat am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League bei Titelverteidiger Real Madrid 2:2 (0:1) gespielt. Damit ist der BVB Erster der Gruppe F und trifft im Achtelfinale nach der Winterpause auf einen Gruppenzweiten. Karim Benzema erzielte in einem guten Spiel beide Tore für die Gastgeber, ehe Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus für den BVB noch den Ausgleich markierten.

Benzema traf zum ersten Mal nach 28 Minuten aus fünf Metern, nachdem Daniel Carvajal von rechts geflankt hatte. Zuvor war der französische Stürmer bereits in der zehnten Minute am Dortmunder Keeper Roman Weidenfeller gescheitert.

Nach der Pause hätte Gonzalo Castro den Ausgleich erzielen müssen. Nach einer scharfen Hereingabe von Christian Pulisic traf der ehemalige Nationalspieler aber wenige Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig. Das rächte sich wenig später. Zunächst scheiterte Benzema nach einem Zuspiel von noch an Weidenfeller. Aber der Ball kam zurück zu Real. James Rodríguez flankte von links perfekt auf Benzema, und der Stürmer köpfte aus sieben Metern das 2:0 (53. Minute).

Dortmund gab sich aber nicht auf und kam durch Aubameyang zum Anschlusstreffer (60.). Julian Weigl bediente mit einem tollen Pass auf den linken Flügel den einlaufenden Marcel Schmelzer. Der Kapitän legte den Ball in die Mitte auf Aubameyang, der Dortmunds 20. Treffer dieser Gruppenphase erzielte.

Weitere Chancen hatte vor allem Real, als Reus auf der Torlinie klärte und Ronaldo den rechten Pfosten traf. Doch das letzte Tor gehörte Dortmund. Nach einem Ballgewinn von Emre Mor bediente der Türke Aubameyang. Dessen Hereingabe verwertete Reus zum Ausgleich (88.). Es war der 21. Treffer des BVB in der Gruppenphase. So viele Tore hatte noch nie eine Mannschaft in einer Champions-League-Vorrunde erzielt.

Für Madrid, bei dem Toni Kroos nach einem Monat Verletzungspause sein Comeback feierte, als er in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, war es das 34. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Damit stellte die Mannschaft den Vereinsrekord ein. Das Achtelfinale der Champions League wird am kommenden Montag ausgelost.

Real Madrid - Borussia Dortmund 2:2 (1:0)

1:0 Benzema (28.)

2:0 Benzema (53.)

2:1 Aubameyang (60.)

2:2 Reus (88.)

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric (63. Kroos), Casemiro, James - Vázquez, Benzema (85. Morata), Ronaldo.

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Pulisic (61. Mor), Castro (80. Rode), Weigl, Schürrle (61. Reus) - Aubameyang, Dembélé.

Gelbe Karten: Modric, Casemiro/Sokratis

Schiedsrichter: Marciniak