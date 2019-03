Champions-League-Aus gegen Tottenham Dortmund scheitert an Lloris

Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel hätte Borussia Dortmund ein kleines Fußballwunder gebraucht, um gegen Tottenham Hotspur doch noch ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen. Das Wunder blieb aus. Der BVB verlor auch das Rückspiel 0:1 (0:0) und ist aus der Königsklasse ausgeschieden. Das lag vor allem am starken Spurs-Keeper Hugo Lloris und an Harry Kane, der das Siegtor erzielte.

Die Dortmunder zeigten in der ersten Hälfte eine starke Leistung und hätten eigentlich in Führung gehen müssen. Doch Lloris vereitelte auch beste Torchancen von Marco Reus (16. Minute), Julian Weigl (33.), Mario Götze (34.), Jadon Sancho (37.) und Paco Alcácer (44.). Die Gäste aus London agierten sehr defensiv und kamen vor der Pause nur zu einem nennenswerten Abschluss: Heung-Min Son schoss nach einem Konter knapp links am Tor vorbei (31.).

Kurz nach Wiederanpfiff war die Partie im Grunde entschieden. Nach einem schönen Steilpass von Moussa Sissoko tauchte Kane frei vor Roman Bürki auf und traf ins kurze Eck (48.). Es war sein fünftes Tor im siebten Champions-League-Einsatz der laufenden Saison. Im Hinspiel hatte der Spurs-Stürmer noch verletzt gefehlt. Nach dem Gegentreffer hätte der BVB fünf Treffer erzielen müssen, schaffte es aber kaum mehr, sich gefährliche Abschlüsse zu erspielen. Die beste Dortmunder Möglichkeit der zweiten Hälfte vergab Alcácer, als er kurz vor Schluss erneut an Lloris scheiterte (89.).

Tottenham steht nach 2011 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Viertelfinale der Champions League. In den vergangenen beiden Jahren waren die Spurs jeweils im Achtelfinale ausgeschieden. Im Vorgängerwettbewerb, dem Europapokal der Landesmeister, hatte Tottenham in der Saison 1961/62 das Halbfinale erreicht.

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)

0:1 Kane (48.)

Dortmund: Bürki - Wolf (62. Bruun Larsen), Akanji, Weigl, Diallo - Witsel - Guerreiro (62. Pulisic), Reus (74. Delaney), Götze, Sancho - Alcácer

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Aurier, Winks (55. Dier), Sissoko, Davies - Eriksen (83. Rose) - Kane, Son (71. Lamela)

Zuschauer: 66.099 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Gelbe Karten: -