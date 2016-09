BVB-Remis gegen Real 60 Minuten lang Spitzenklasse

Ausgangslage: Das erste Champions-League-Spiel 6:0 gewonnen, in der Bundesliga zuletzt mit spektakulären Resultaten - Borussia Dortmund ist eine Spitzenmannschaft, klar. Doch wie gut ist der BVB wirklich? Die Partie gegen Titelverteidiger Real Madrid war ein Prüfstein, auch für Trainer Thomas Tuchel, der noch keinen vergleichbaren Auftritt auf der internationalen Fußballbühne erlebt hatte. Er hoffe, dass seine Mannschaft so auftrete, "als wäre das ein Bundesligaspiel", sagte der 43-Jährige vor dem Anpfiff.

Die Startformationen:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl - Dembélé, Götze, Castro, Guerreiro - Aubameyang

Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Danilo - Kroos - Modric, James Rodríguez - Bale, Benzema, Ronaldo

Ergebnis: 2:2 (1:1). Hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Dortmund legte tatsächlich los, als hieße der Gegner nicht Madrid, sondern Mainz. Der BVB dominierte das Spiel, Gonzalo Castro (4.), Pierre-Emerick Aubameyang (12.) und Ousmane Dembélé (13.) vergaben Gelegenheiten gegen passiv wirkende Madrilenen. Gerade als sich der BVB in einen Rausch zu spielen schien, traf Real per Konter zur Führung: No-Look-Pass James, Hackenablage Gareth Bale, Direktabnahme Ronaldo, es war als wolle Madrid klarstellen: Wenn hier jemand zaubert, dann wir (17. Minute). Dabei hatte das Team ansonsten keine echte Torchance in Hälfte eins. Kurz wirkte Dortmund von der königlichen Coolness beeindruckt. Dann ging es wieder los: Dembélé (25.) und Sokratis (34.) verpassten den Ausgleich, Aubameyang machte es besser (43.).

REUTERS Real-Torwart Keylor Navas vor dem 1:1

Verwechsler des Spiels: Kam von Zinédine Zidane. Madrids Trainer tauschte vor der Partie überraschend die Torhüter, für Stammkraft Kiko Casilla kam Keylor Navas ins Team. Und das hatte Folgen. Zwar konnte der 29-Jährige einige Bälle parieren; mit dem Festhalten hatte er es aber nicht so. Das wurde unter anderem beim 1:1 deutlich, als er einen zentral aufs Tor gezogenen Freistoß von Raphaël Guerreiro mitten ins Gesicht von Teamkollege Raphaël Varane abwehrte und so Aubameyangs Treffer ermöglichte.

Die zweite Hälfte: Es ist nicht klar, ob Zidane in der Kabine laut wurde, wahrscheinlich braucht jemand mit seiner Aura auch keine markigen Worte, um eine zuweilen lethargische Mannschaft wachzurütteln. Nach der Pause wirkte Real jedenfalls deutlich aktiver. Erst verpassten Ronaldo (61.) und Bale (66.), dann gelang nach einem kurz ausgeführten Eckball die Führung, als ein Benzema-Schuss erst an den Pfosten, dann an die Latte und schließlich vor Varanes Füße prallte (68.). Der BVB beherrschte Real nicht mehr wie in Hälfte eins, den Ausgleich hatten sich die Gastgeber aber trotzdem verdient. Erst vergaben Guerreiro (70.) sowie Christian Pulisic und Emre Mor (jeweils 83.), dann brachte André Schürrle das Stadion mit dem 2:2 zum Explodieren (87.).

Händchen des Spiels: Gehörte Tuchel, denn die Wechsel des BVB-Trainers kamen einer Reanimation des Spiels seiner Borussia gleich. Als die Mannschaft ihre Power zu verlieren drohte, brachte er nacheinander Schürrle, Pulisic und Mor. Sie alle wirbelten durch die Real-Defensive, der späte Schürrle-Treffer nach Vorarbeit Pulisic war der Lohn.

Erkenntnis des Spiels: Rhythmus diktiert, Chancen kreiert, Reals Superoffensive kontrolliert: Borussia Dortmund hat eine begeisternde Leistung gezeigt - jedenfalls phasenweise. Doch auf höchstem Niveau fehlte dem Team die Konstanz. Nach dem Spiel gegen Madrid möchte man anmerken: noch.