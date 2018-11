Unentschieden gegen Brügge Dortmund zieht ins Achtelfinale ein

Ein Punkt fehlte Borussia Dortmund vor dem Heimspiel gegen den FC Brügge, um vorzeitig ins Champions-League-Achtelfinale einzuziehen. Den holte der BVB. Und das ist im Grunde schon alles, was es über die Partie zu sagen gibt. Die besten Chancen für die Borussia vergaben Christian Pulisic (10. Minute) und Marco Reus (32.) schon in der ersten Hälfte. Ansonsten taten sich die Dortmunder gegen tiefstehende Gäste sehr schwer.

Obwohl Brügge unbedingt einen Sieg gebraucht hätte, um noch Hoffnung auf den Einzug in die K.o.-Phase zu haben, konzentrierten sich die Belgier fast ausschließlich aufs Verteidigen und erspielten sich bis zur 74. Minute keine ernstzunehmende Gelegenheit. Dann schoss Emmanuel Bonaventure Dennis von der Strafraumgrenze knapp links vorbei. Am Ende hatte der BVB mehr als 75 Prozent Ballbesitz, gab aber nur zwei Schüsse aufs gegnerische Tor ab, Brügge keinen einzigen.

Borussia Dortmund - FC Brügge 0:0

Dortmund: Bürki - Diallo (80. Hakimi), Zagadou, Akanji, Piszczek - Dahoud, Witsel (90. Delaney) - Guerreiro (73. Sancho), Reus, Pulisic - Alcácer

Brügge: Horvath - Denswill, Mechele, Poulain - Dennis (76. Rits), Nakamba, Amrabat, Mata - Vanaken, Vormer (90.+3 Decarli) - Wesley (90.+2 Openda)

Zuschauer: 66.099 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Gediminas Mazeika

Gelbe Karten: Alcácer / Denswill

Atlético Madrid - AS Monaco 2:0 (2:0)

Im Parallelspiel der Gruppe A hat Atlético Madrid den Achtelfinaleinzug klargemacht. Koke (2.) und Antoine Griezmann (24.) trafen zum 2:0-Heimsieg der Spanier gegen AS Monaco. Mit zwölf Punkten führt Atlético die Tabelle an und hat zwei Punkte Vorsprung auf Dortmund.

Mit einem Sieg gegen Brügge am letzten Vorrundenspieltag wären die Spanier Gruppensieger. Der BVB muss darauf hoffen, dass Atlético unentschieden spielt oder verliert. Nur in dem Fall würde die Borussia mit einem Sieg im Parallelspiel gegen Monaco auf Platz eins vorrücken. Die Entscheidung über den Gruppensieg fällt am 11. Dezember (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).