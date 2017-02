BVB-Pleite in Lissabon Wochen der Verschwendung

Eigentlich ist Sokratis Papastathopoulos, genannt "Papa", ein sehr ernster Mann. Der griechische Verteidiger gehört zur Sorte Fußballer, für die einmal jemand den Begriff "humorlos" in die Sprache des Sports eingeführt hat. Insofern staunten die Zuhörer am Dienstagabend, als plötzlich ein Lächeln auf Papas Gesicht erschien. "Nein, nein, nein, das wird nicht kompliziert", korrigierte er einen Reporter, der nach der 0:1-Niederlage des BVB bei Benfica Lissabon einen eher skeptischen Ausblick auf das Rückspiel am 8. März gewagt hatte.

"Wenn wir noch einmal so spielen, wird das nicht schwierig für uns, sondern es wird sehr schwierig für Benfica", sagte Sokratis und grinste zufrieden. Die Kunst, aus eigenen Unzulänglichkeiten Zuversicht zu schöpfen, beherrschen sie inzwischen gut beim BVB. Sokratis' demonstrativ präsentiertes Selbstvertrauen diente dazu, die wachsende Unsicherheit zu überdecken.

Tatsächlich war der BVB "komplett überlegen", wie Trainer Thomas Tuchel sagte, er sei mit der Leistung "außerordentlich zufrieden". Das wankelmütige Team habe diese bisher so erfolgreiche Champions-League-Saison um "ein außergewöhnlich gutes Spiel" bereichert, die Abwehr stand gut, Torhüter Roman Bürki gab an, während der 90 Minuten "keinen Ball mit der Hand berührt" zu haben, und Pierre-Emerick Aubameyang hatte eine Großchance nach der anderen, inklusive Handelfmeter. Was fehlte, war ein Treffer. Deshalb ist die Dortmunder Zuversicht bemerkenswert.

Video AP

Torhüter Bürki äußerte sich fast schon despektierlich gegenüber Benfica. "Wie die feiern, denken wahrscheinlich, sie hätten gut gespielt", sagt er. War das ein Ausdruck von Arroganz? Droht die Mannschaft die Demut zu verlieren? In dieser Saison häufen sich schlampige Auftritte gegen schwächere Gegner. Und nun erlauben sich BVB-Profis flotte Sprüche nach Champions-League-Niederlagen?

Michael Zorc gefiel das nicht. Dortmunds Sportdirektor widersprach energisch, als ihm jemand das Wortpaar "trotzdem zuversichtlich" in den Mund legen wollte. "Das habe ich nicht gesagt", sagte er, natürlich ahnt er, dass eine Wiederholung dieser überlegenen Leistung keine Selbstverständlichkeit ist. "Ich möchte das erst mal sehen", sagte Zorc, über seine Stirn zogen sich Falten der Skepsis.

Womöglich zeigte sich am Dienstagabend in den Tiefen des Estádio da Luz das eigentliche Problem der Borussia: Im Wissen, besser zu sein als die meisten Gegner, neigt sie zur Nachlässigkeit. In solchen Momenten wirkt der BVB überheblich.

Auch Marco Reus legte den Finger in die Wunde. "Unser Problem ist schon, dass wir zu wenig Tore machen", sagte der Nationalspieler, während Benfica eine einzige gefährliche Szene vor dem Dortmunder Tor zum Sieg reichte. Zorc wurde noch konkreter: "Wir haben Hertha BSC im Pokal am Leben gelassen, da hätten wir gar nicht in die Verlängerung gehen dürfen, und wir hätten Leipzig abschießen müssen. Man braucht mehr Konsequenz und den Willen, das Tor zu machen." In Lissabon führte Aubameyang die Wochen der Verschwendung zu einem vorläufigen Höhepunkt.

Der Torjäger stand zweimal unbedrängt zentral vor dem Tor, an schlechten Tagen lässt er eine dieser Chancen ungenutzt, gegen Benfica vergab er beide. Dann verschoss er auch noch einen Strafstoß, woraufhin Tuchel ihn aus dem Spiel nahm. Aubameyang sei Ende Januar in einem unbefriedigenden körperlichen Zustand vom Afrika-Cup zurückgekommen, berichtete der Trainer später und versicherte, dass die Auswechselung keine Strafe war. "Nach dem verschossenen Elfmeter hatte ich von seiner Körpersprache her nicht mehr das Gefühl, dass er in der Lage ist, zu treffen", sagte Tuchel. Einen Spieler, der das Toreschießen in solchen Krisen des Chefstürmers übernimmt, gibt es derzeit nicht beim BVB.

Womöglich beschäftigt sich Aubameyang doch mehr mit der Frage nach einem Vereinswechsel als die Dortmunder zugeben wollen, in jedem Fall zeigt sich eine gefährliche Abhängigkeit vom aktuell besten Bundesligatorschützen. Alleine diese Einsicht könnte dem Team Sorgen bereiten, aber die meisten Beteiligten in Lissabon wollten unbedingt das Positive herausstellen.

In einer Zeit, in der Borussia Dortmund ständig mit neuen Problemen konfrontiert wird, muss man das wahrscheinlich verstehen. Am Samstag tritt der BVB vor einer leeren Südtribüne gegen den VfL Wolfsburg an.

Benfica Lissabon - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

1:0 Mitroglou (48.)

Lissabon: Ederson - Eliseu, Lindelöf, Luisão , Semedo - Fejsa, Pizzi - Salvio, Rafa Silva (67. Cervi) , Carrillo (46. Augusto) - Mitroglou (75. Jiminéz)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Durm, Guerreiro (81. Castro) - Dembélé, Reus (81. Pulisic) - Aubameyang (62. Schürrle)

Schiedsrichter: Nicola Rizzoli (Italien)

Zuschauer: 65.000

Gelbe Karten: Fejsa - Schmelzer, Pulisic Bartra

Bes. Vorkommnis: Ederson hält Handelfmeter von Aubameyang (58.)