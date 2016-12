Mögliche Achtelfinalgegner Auf diese Klubs können BVB, Bayern und Bayer treffen

Mit Gruppensieger Borussia Dortmund und den Tabellenzweiten FC Bayern und Bayer Leverkusen stehen drei deutsche Mannschaft im Achtelfinale der Champions League. Die Auslosung findet am kommenden Montag (12 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) in der Uefa-Zentrale in Nyon statt.

In den vergangenen Jahren war es stets ein großer Vorteil, als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen. Das hat sich in dieser Saison verändert, die ausgeglichenen Gruppen haben große Mannschaften in beide Lostöpfe gebracht und so kann es schon zu diesem frühen Zeitpunkt zu absoluten Top-Duellen kommen.

Die Auslosungsregeln haben sich nicht verändert. Ausgeschlossen sind Spiele zwischen Gegnern der Gruppenphase, es kann auch kein nationales Duell geben. Und die Gruppensieger gehen mit dem Bonus ins Achtelfinale, in der zweiten Partie einen Heimvorteil zu haben.

Für die deutschen Teams sind folgende Gegner möglich:

Borussia Dortmund: Benfica Lissabon, Manchester City, Paris St. Germain, FC Porto, FC Sevilla

Benfica Lissabon, Manchester City, Paris St. Germain, FC Porto, FC Sevilla FC Bayern: FC Arsenal, FC Barcelona, Juventus Turin, Leicester City, AS Monaco, SSC Neapel

FC Arsenal, FC Barcelona, Juventus Turin, Leicester City, AS Monaco, SSC Neapel Bayer Leverkusen: FC Arsenal, FC Barcelona, Juventus Turin, Leicester City, Atlético Madrid, SSC Neapel

Wie in den vergangenen Jahren wird das Achtelfinale über fünf Wochen gestreckt. Die Hinspiele finden am 14. und 15. Februar sowie am 21. und 22. Februar statt, die Rückspiele steigen am 7. und 8. März sowie am 14. und 15. März.