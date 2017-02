Champions League Dortmund unterliegt Benfica Lissabon

Borussia Dortmund hat das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals 0:1 (0:0) gegen Benfica Lissabon verloren. Kostas Mitroglou (48. Minute) erzielte den Treffer des Tages. Damit steht fest, dass der BVB im Rückspiel einen Sieg zum Einzug ins Viertelfinale benötigt.

Beide Teams agierten von Beginn an offensiv: Benficas Eduardo Salvio setzte sich gegen Sokratis Papastathopoulos durch und zog in den Strafraum. Der anschließende Schuss landete jedoch weit über dem Tor von BVB-Keeper Roman Bürki (5.). Auf der anderen Seite eroberte Ousmane Dembélé den Ball im Mittelfeld und schickte Pierre-Emerick Aubameyang in Lissabons Strafraum. Der Angreifer verzog freistehend vor Benficas Torhüter Ederson Moraes und schoss knapp drüber (10. Minute).

In der Folge wurde Dortmund stärker und hatte deutlich mehr Spielanteile. Nach einer Kombination über Raphaël Guerreiro und Marco Reus hätte Dembélé aus kurzer Distanz für den Führungstreffer sorgen müssen. Allerdings traf der 19-Jährige mit seinem Abschluss nicht das Tor, sondern Edersons Kopf (23.). Nach dem anschließenden Eckball verzog BVB-Kapitän Marcel Schmelzer aus 20 Metern deutlich (25.).

Kurz vor der Halbzeitpause wollte Ljubomir Fejsa einen langen Ball des BVB ins Toraus abschirmen, doch Guerreiro spitzelte den Ball in Richtung Aubameyang. Der Gabuner verpasste den Querpass vor dem leeren Tor nur knapp (38.). Zwei Minuten später hatte Lissabon Glück: Der herausgelaufene Ederson traf auf der Strafraumlinie nicht den Ball, sondern Dembélé. Schiedsrichter Nicola Rizzoli entschied fälschlicherweise nicht auf Strafstoß und ließ die Partie weiterlaufen.

Die zweite Hälfte begann mit Benficas Führungstor: Nach einer Ecke von Pizzi verlängerte Luisão zu Mitroglou, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Doch Dortmund war auch nach dem Gegentreffer das bessere Team. Dembélé (51.), Aubameyang (53.) und Reus (56.) vergaben abermals völlig freistehend.

Wenige Sekunden nach der Chance von Reus landete der nächste BVB-Angriff bei Marc Bartra, dessen Finte Fejsa im Strafraum nur noch durch ein Handspiel zu verhindern wusste. Diesmal entschied Rizzoli auf Elfmeter. Den fälligen Strafstoß schoss Aubameyang mit der Innenseite halbhoch in die Mitte, sodass Ederson ohne Probleme parieren konnte (58.).

In der Schlussphase hatte der eingewechselte Christian Pulisic noch eine gute Chance, doch auch diesen Fernschuss parierte Ederson (84.). Benfica verteidigte kompakt und rettete den Sieg über die Zeit.

Das Rückspiel findet am 8. März (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF und Sky) in Dortmund statt.

Benfica Lissabon - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

1:0 Mitroglou (48.)

Lissabon: Ederson - Eliseu, Lindelöf, Luisão , Semedo - Fejsa, Pizzi - Salvio, Rafa Silva (67. Cervi) , Carrillo (46. Augusto) - Mitroglou (75. Jiminéz)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Durm, Guerreiro (81. Castro) - Dembélé, Reus (81. Pulisic) - Aubameyang (62. Schürrle)

Schiedsrichter: Nicola Rizzoli (Italien)

Zuschauer: 65.000

Gelbe Karten: Fejsa - Schmelzer, Bartra

Bes. Vorkommnis: Ederson hält Handelfmeter von Aubameyang (58.)