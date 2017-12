BVB-Niederlage in Madrid Der Krisengipfel von Bernabéu

Ausgangslage des Spiels: Zwei Unentschieden in den vergangenen zwei Pflichtspielen, davor unnötige Niederlagen in der Liga und gegen Tottenham in der Champions League - das ist die Krise. Unweigerlich ist sie da.

Da kommt Borussia Dortmund als Gegner gerade recht. Der Krisengipfel von Bernabéu.

Ergebnis des Spiels: 3:2 (2:1) für Real Madrid. Die Madrider Tore fielen durch den ehemaligen Wolfsburger Borja Majoral (8. Minute), Cristiano Ronaldo (12.) und Lucas Vasquez (81.). Pierre-Emerick Aubameyang schoss die zwei BVB-Tore (43./49.). Zum Spielbericht geht es hier.

Die erste Halbzeit: Real Madrid startet ohne Luka Modric, Karim Benzema, Toni Kroos und Marcelo. Nach 12 Minuten steht es dennoch 2:0, und es kann eigentlich nicht sein, dass die Mannschaft in Schwarz-Gelb tatsächlich jener glorreiche Ballspielverein Borussia ist, den man aus den vergangenen fast zehn Jahren kannte. Nach 25 Minuten immerhin kam Dortmund erstmals in den Real-Strafraum. Dort scheint es ihnen gefallen zu haben, Aubameyang macht kurz vor der Pause nach schöner Flanke von Marcel Schmelzer den Anschlusstreffer.

Die zweite Halbzeit: Wer wüsste besser als der BVB, dass ein schneller Vorsprung aus der ersten Halbzeit nichts bedeuten muss? Erneut ist es Aubameyang, der den Ball über Keylor Navas zum Ausgleich lupft. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass dies im Grunde die letzte Torannäherung der Gäste in der Partie war. Logisch, dass das Madrider Siegtor noch fallen musste. Weil in solchen Phasen solche Spiele verloren gehen. Immerhin: Den Sky-Experten dürfte es nach diesem Spiel etwas schwerer gefallen sein, zu behaupten, Dortmund sei ein totes Team.

Spieler des Spiels: Da lassen wir mal allein die Statistik sprechen. Cristiano Ronaldos Distanzschuss zum 2:0 war das siebte CR-Tor gegen Dortmund in neun Spielen. Dagegen verblassen gar die bisherigen fünf Aubameyang-Treffer gegen Madrid. Wenn die beiden also demnächst zusammen stürmen sollten, wo auch immer, dann werden sie sich richtig streiten müssen.

Duell des Spiels: Wenn man die Trainer beider Teams nur von hinten sah, bestand größte Verwechslunsgefahr. Zinédine Zidane und Peter Bosz, ähnliche Statur, ähnliche Wahl vor dem Kleiderschrank, ähnlicher Haarschnitt. Das wird dem leidgeprüften Dortmund-Trainer vielleicht Mut machen. Jeder kann ein Zidane werden.

Moment des Spiels: Den gab es schon vor dem Anpfiff. Im Bernabéu-Stadion gedachten die 65.000 Zuschauer des am Dienstag verstorbenen Henning Jensen. Und dazu säuselte Musik von Ennio Morricone. Mit Gladbach und Real sammelte der Däne in den Siebzigerjahren die unterschiedlichsten Titel. In Mönchengladbach wird man am Wochenende hoffentlich auch an ihn denken. Ein Großer der Fohlen-Elf.

Bilanz des Spiels: In Spanien war an diesem Mittwoch Feiertag, aber nicht das Nikolausfest wurde gefeiert, sondern der Verfassungstag. Der Nikolaus macht sich in Spanien bereits im November per Schiff auf und fährt, so will es der Brauch, als Sinterklaas Richtung Niederlande. Dass der Dortmunder Trainer ihm bald folgen wird, ist immer noch zu befürchten.

Real Madrid - Borussia Dortmund 3:2 (2:1)

1:0 Mayoral (8.)

2:0 Ronaldo (12.)

2:1 Aubameyang (44.)

2:2. Aubameyang (49.)

3:2 Lucas Vasquez (81.)

Real: Navas - Nacho, Varane (38. Asensio), Ramos, Hernandez - Kovacic (58. Caballos), Casemiro, Isco (70. Llorente) - Lucas Vazquez, Mayoral, Ronaldo

Dortmund: Bürki - Sokratis, Subotic, Schmelzer - Bartra (80. Toprak), Dahoud, Sahin (65. Weigl), Guerreiro - Kagawa (90. Yarmolenko), Pulisic - Aubameyang.

Schiedsrichter: Kralovec (Tschechien)

Zuschauer: 65.000

Gelbe Karten: Bartra