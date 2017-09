Champions League BVB unterliegt Real erstmals zu Hause

Borussia Dortmund hat auch sein zweites Gruppenspiel in dieser Champions-League-Saison verloren. Die Mannschaft unterlag Real Madrid zu Hause mit 1:3 (0:1). Gareth Bale (18. Minute) und Cristiano Ronaldo (49.) brachten den Titelverteidiger in Führung, Pierre-Emerick Aubameyang (54.) erzielte den Anschlusstreffer. Ronaldo sorgte dann für die Entscheidung (79.). Für Madrid war es im siebten Anlauf der erste Sieg in Dortmund. Der BVB hat nun bereits sechs Punkte Rückstand auf den zweiten Platz in Gruppe G - trotz einer über weite Strecken guten Leistung.

Dortmund griff direkt nach Anpfiff an, stand hoch und presste früh. Die Borussia kam jedoch zu keinen gefährlichen Abschlüssen. Real versuchte hingegen, mit langen Bällen schnelle Gegenstöße zu starten. In der zehnten Minute ging die Taktik fast auf: Dani Carvajal drang rechts in den Strafraum, schlug einen Haken um Ömer Toprak und kam frei aus acht Metern zum Abschluss - doch Roman Bürki parierte. Wenig später klärte Lukas Piszczek in letzter Sekunde vorm einschussbereiten Gareth Bale (11.).

Der erste Aufreger für den BVB folgte in der 14. Minute: Torhüter Keylor Navas und Sergio Ramos retteten einen Schuss von Maximilian Philipp gemeinsam auf der Linie. Madrids Abwehrchef berührte den Ball dabei mit der Hand. Schiedsrichter Björn Kuipers beriet sich zwar mit seinem Assistentin, entschied jedoch nicht auf Strafstoß. Beinahe direkt im Gegenzug schlug dann Dani Carvajal ein Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum, wo Gareth Bale den Ball aus rund zwölf Metern direkt in den rechten Winkel schoss - ein Weltklassetor (18.).

Dortmund brauchte ein wenig, um sich von dem Schock zu erholen und übernahm erst nach einer halben Stunde wieder die Spielkontrolle. Die größte Chance hatte jedoch Ramos per Kopf nach einer Ecke (45.+1), weshalb Madrid die Führung verdient mit in die Pause nahm.

Auch die zweite Hälfte begann temporeich. Andrey Yarmolenko verpasste den Ausgleich (46.), stattdessen schob Ronaldo den Ball nach Flanke von Bale zum 0:2 ein. Diesmal fand der BVB aber eine Antwort: Gonzalo Castro flankte von links, Pierre-Emerick Aubameyang hielt seinen Fuß rein - der Anschlusstreffer (54.).

In der Folgezeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem diesmal der BVB zunächst zu den klareren Möglichkeiten kam. Yarmolenko (62.) und Aubameyang (67.) scheiterten jedoch. Auf der anderen Seite verpasste Isco die Vorentscheidung (71., 75.). Ronaldo machte es kurz darauf besser. Nach einem Steilpass von Modric sprintete er in Richtung Bürki und schloss aus halbrechter Position zum 1:3 ab (79.).

Am 17. Oktober spielt der BVB im dritten Spiel auswärts gegen APOEL Nikosia - und muss dringend punkten, um die Gruppenphase doch noch zu überstehen.

Borussia Dortmund - Real Madrid 1:3 (0:1)

0:1 Bale (18.)

0:2 Ronaldo (49.)

1:2 Aubameyang (54.)

1:3 (Ronaldo (79.)

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan (60. Dahoud) - Sahin (60. Weigl)- Götze (76. Pulisic), Castro - Yarmolenko, Aubameyang

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho - Casemiro - Modric, Kroos - Isco (75. Asensio) - Bale (86. Vázquez), Ronaldo

Zuschauer: 59.000

Schiedsrichter: Kuipers (Niederlande)

Gelbe Karten: -/ Bale, Carvajal, Modric