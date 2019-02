Champions League Niederlage gegen Tottenham - Dortmund vor dem Aus

Borussia Dortmund hat das Achtelfinalhinspiel in der Champions League bei Tottenham Hotspur 0:3 (0:0) verloren. Heung-Min Son erzielte nach einem Fehler im Dortmunder Aufbauspiel und einer Flanke von Jan Vertonghen den Führungstreffer (47. Minute). Vertonghen selbst erzielte das 2:0 und der eingewechselte Fernando Llorente den Endstand (86.).

Für die Dortmunder ist es das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg und das dritte Spiel in Folge, in dem sie drei Gegentore kassierten. In der vergangenen Woche war Dortmund aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Im Parallelspiel gewann Real Madrid 2:1 gegen Ajax Amsterdam.

Nach dem Gegentreffer schaffte es Dortmund ohne die Verletzten Marco Reus und Paco Alcácer nicht, zum Ausgleich zu kommen. Auch Tottenham fehlten in Harry Kane und Dele Alli zwei Stars. Dennoch zeigten die Spurs gerade in der zweiten Hälfte eine starke Offensivleistung.

Dortmund überzeugt in der ersten Hälfte

In der ersten Hälfte war Dortmund aber noch die bessere Mannschaft - und hatte die besseren Tormöglichkeiten. Nach einer frühen Chance von Tottenhams Lucas Moura (7.) scheiterten Christian Pulisic (15.) und Axel Witsel (20.) mit ihren Schüssen an Hugo Lloris. Der Spurs-Torhüter bewahrte sein Team auch kurz vor der Pause vor einem Rückstand, als er einen abgefälschten Kopfball von Dan-Axel Zagadou sehenswert parierte (44.).

Nach der Pause wurde Tottenham immer stärker: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau flankte Jan Vertonghen den Ball von der linken Seite in die Mitte. Zagadou sprang unter dem Ball hindurch, der in der Mitte dadurch frei stehende Son traf direkt in den Winkel (47.).

Dortmund vor dem Aus

AFP Jan Vertonghen (rechts)

Die ersatzgeschwächten Dortmunder brachten gegen die in der zweiten Hälfte starke Spurs-Defensive lediglich einen Torschuss zustande - und kassierten in der Schlussphase das zweite Gegentor. Nach einer Flanke von Serge Aurier lenkte der eingelaufene Vertonghen den Ball vorbei an Bürki ins Tor (83.).

Als der eingewechselte Llorente eine Ecke von Christian Eriksen zum 3:0 einköpfte, war das Spiel entschieden (86.). Dortmund steht durch das Ergebnis vor dem Achtelfinalaus. Weil sie ohne eigenes Tor geblieben sind, müssen sie im Rückspiel mindestens drei Tore erzielen, um die Verlängerung zu erreichen und vier, um in das Achtelfinale zu kommen. Die Partie findet am 5. März in Dortmund statt (Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

1:0 Son (47.)

2:0 Vertonghen (83.)

3:0 Llorente (86.)

Tottenham: Lloris - Foyth, Sanchez, Alderweireld - Aurier, Sissoko (90.+1 Wanyama), Winks, Vertonghen - Eriksen - Son (90. Lamela), Lucas Moura (84. Llorente)

Dortmund: Bürki - Hakimi, Toprak, Zagadou (77. Schmelzer), Diallo - Witsel - Sancho (88. Guerreiro), Dahoud, Delaney, Pulisic (87. Brunn Larsen) - Mario Götze

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz

Gelbe Karten: Aurier - Delaney

Zuschauer: 71.214