Niederlage gegen Tottenham Kane zu stark für Dortmund

Borussia Dortmund hat am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase verloren. Das Team von Trainer Peter Bosz unterlag Tottenham Hotspur in London 1:3 (1:2). Harry Kane war der überragende Mann bei den Spurs: Er bereitete ein Tor von Heung-Min Son vor (4. Minute) und erzielte selbst zwei Treffer (14./60.). Für den BVB traf Andriy Yarmolenko (11.). Die Borussia war dabei mit Tottenhams Konterfußball immer wieder überfordert.

Die Anfangsphase war geprägt von hohem Tempo und großer Effizienz: Die ersten drei Schüsse des Spiels gingen allesamt ins Tor. Tottenham überließ Dortmund den Ball und setzte erfolgreich auf schnelle Gegenangriffe. Son ging nach einem Zuspiel von Kane mit einem einfachen Übersteiger an Sokratis vorbei und schoss von halblinks in Roman Bürkis Torwartecke zur Führung ein (4.). Kane setzte sich nur zehn Minuten später mit einem umstrittenen Zweikampf gegen Nuri Sahin auch über die linke Angriffsseite durch und traf ebenfalls in die Torwartecke, wieder sah Bürki schlecht aus (14.).

Zwischenzeitlich hatte Yarmolenko, der genau wie Ömer Toprak und Jeremy Toljan sein Startelfdebüt für den BVB feierte, sehenswert ausgeglichen: Nach einem Doppelpass mit Shinji Kagawa, schlenzte der Ukrainer den Ball in die obere linke Torecke (11.). Vor der Pause hatte Dortmund dann zwei große Chancen, ein zweites Mal auszugleichen. Aber Vertonghen klärte nach einer Hereingabe von Christian Pulisic im letzten Moment vor Pierre-Emerick Aubameyang (30.), dann erreichte Pulisic eine gute flache Flanke von Aubameyang nicht ganz (37.).

In der zweiten Hälfte hatte Dortmund Pech: Aubameyangs Treffer wurde wegen einer angeblichen Abseitsposition zu Unrecht nicht gegeben (57.). Nur drei Minuten später fiel das 3:1, wieder über rechts: Kanes Abschluss ging leicht abgefälscht von Lukasz Piszczek in die untere rechte Ecke (60.).

Tottenham blieb in der gesamten zweiten Hälfte vor allem über Konter immer wieder gefährlich und hatte die besseren Chancen: Kane (50.) und Son (51.) schossen beide über die Latte, Bürki parierte einen guten Schuss von Davies (68.), Toljan klärte im letzten Moment gegen Son (71.). Für Dortmund scheiterte Aubameyang in Folge einer Ecke aus kurzer Distanz an Spurs-Keeper Hugo Lloris (71.). Näher kam sein Team dem Tor allerdings nicht mehr. In der Nachspielzeit musste Vertonghen nach einem Foul an den eingewechselten Mario Götze noch mit Gelb-Rot vom Platz.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:1 (2:1)

1:0 Son (4.)

1:1 Yarmolenko (11.)

2:1 Kane (14.)

3:1 Kane (60.)

Tottenham: Lloris - Sánchez, Alderweireld, Vertonghen - Aurier, Davies - Dembélé, Dier - Eriksen, Son (83. Sissoko) - Kane (87. Llorente)

Dortmund: Bürki - Toljan, Sokratis, Toprak (80. Zagadou), Piszczek - Sahin, Kagawa (66. Götze), Dahoud (72. Castro) - Yarmloneko, Aubameyang, Pulisic

Zuschauer: 67.343

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Gelbe Karten: Dier, Vertonghen - Toljan, Castro

Gelb-Rot: Vertonghen