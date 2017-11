Champions League Dortmund verpasst Heimsieg gegen Nikosia

Borussia Dortmund hat auch im Heimspiel einen Sieg gegen Apoel Nikosia verpasst. Damit wartet der BVB weiter auf den ersten Champions-League-Sieg der Saison. Wie schon auf Zypern kam Dortmund gegen den klaren Außenseiter nicht über ein Unentschieden hinaus.

Diesmal hatte Dortmund durch ein Tor von Raphaël Guerreiro sogar in Führung gelegen (29. Minute). Mickael Poté (51.) rettete den Gästen allerdings ein 1:1 (0:1). Die Borussia steht damit zwei Spieltage vor dem Ende der Vorrunde fünf Punkte hinter dem Tabellenzweiten Real Madrid, das 1:3 bei Tottenham Hotspur verlor, und ist weiter punktgleich mit Nikosia. Damit ist sogar die Qualifikation für die Europa League in Gefahr.

Der BVB hatte vor der Partie nur eins der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen (im Pokal gegen Drittligist Magdeburg). Und auch gegen Nikosia zeigten sich die Probleme der vergangenen Wochen. Gegen sehr tief stehende, passive Gäste tat sich der BVB im Angriffsdrittel phasenweise wieder sehr schwer, Chancen herauszuspielen. Gleichzeitig offenbarte die Defensive zum wiederholten Mal Schwächen.

So ging es trotz extrem hoher Spielanteile und einiger Chancen in der Anfangsphase nur mit einem 1:0 in die Pause. Shinji Kagawa hatte das Tor durch Guerreiro mit einem starken Pass vorbereitet (29.). Aber gleich den ersten Schuss nutzte Nikosia zum Ausgleich - mehrere Dortmunder ließen Poté vor dessen Abschluss in Folge eines Angriffs über die rechte Dortmunder Abwehrseite im Strafraum zu viel Platz (51.).

Nikosia wurde in der Folge sogar etwas offensiver. Der BVB blieb aber klar überlegen und hatte Chancen auf die erneute Führung: Ömer Topraks Kopfball wurde nach einer Ecke auf der Linie geklärt (63.), Maximilian Philipp scheiterte an Nikosias Torwart Nauzet Pérez (64.), Pierre-Emerick Aubameyang köpfte an die Latte (77.) und der eingewechselte André Schürrle schoss knapp zu hoch (88.). In der Nachspielzeit setzte Aubameyang noch einen Kopfball aus kurzer Distanz neben das Tor (90.+3) und Mario Götzes abgefälschter Schuss flog ebenfalls knapp daneben (90.+5).

Borussia Dortmund - Apoel Nikosia 1:1 (1:0)

1:0 Guerreiro (29.)

1:1 Poté (51.)

Dortmund: Bürki - Bartra, Sokratis, Toprak (87. Schürrle), Guerreiro (72. Schmelzer) - Weigl, Götze, Kagawa - Pulisic, Aubameyang, Philipp (65. Yarmolenko)

Apoel: Pérez - Rueda, Merkis, Carlao - Vouros, Alexandrou (46. Sallai) - Vinicius, Morais - Zahid - Poté (74. de Camargo), Aloneftis (82. Farias)

Schiedsrichter: Jug (Slowenien)

Gelbe Karten: - / Carlao

Zuschauer: 65.000