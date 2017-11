BVB-Pleite gegen die Spurs Diese unfassbaren Fehler

Der Mann des Abends: Peter Bosz. Der Dortmunder Trainer feierte im letzten Champions-League-Heimspiel der Saison seinen 54. Geburtstag. Knapp 66.000 Gäste waren da, vor dem Anpfiff wurde artig gesungen, Geschenke gab es aber nicht. Wenigstens nicht für Bosz.

REUTERS Peter Bosz

Das Ergebnis: 1:2 (1:0). Der BVB vermasselt sich auch die letzte Chance auf das Achtelfinale, Tottenham Hotspur steht dagegen als Gruppensieger fest. Hier geht's zum Spielbericht.

Das Prinzip Fußball: Personalsorgen beim BVB, mal wieder. Gegen Tottenham Hotspur galt es, Innenverteidiger Sokratis (Rippenknorpelbruch) zu ersetzen. Dan-Axel Zagadou und Marc Bartra verteidigten im Zentrum, Jeremy Toljan und Marcel Schmelzer außen. Davor hatte Bosz sein Team zum zweiten Mal in dieser Saison in einem 4-1-4-1 angeordnet. "Ich spreche nicht von Systemen, ich spreche von Prinzipien", sagte Bosz bedeutungsvoll. Vielleicht wurden wir heute Zeugen, wie der Fußball vom Taktischen ins Philosophische kippte.

Die erste Hälfte: Kein Vergleich zum Hinspiel, in dem nach einer Viertelstunde bereits drei Treffer gefallen waren. Das Bosz-Prinzip ("Druck nach vorn machen") blieb zunächst unverstanden. Erst nach 19 Minuten gab's die erste Großchance, Pierre-Emerick Aubameyang vergab aber nach Traumpass von Andriy Yarmolenko. Zwölf Minuten später machte er es deutlich besser: Aubameyang traf zum 1:0 für den BVB - erneut nach Traumpass von Yarmolenko. Von den Spurs kam dagegen wenig, Roman Bürki musste nur kurz vor der Pause zweimal retten: gegen Christian Eriksen (40. Minute) und mit spektakulärer Flugeinlage gegen Eric Dier (41.).

Wunsch des Abends: "Dass wir endlich diese unfassbaren Fehler abstellen." So hatte es Sportdirektor Michael Zorc vor Anpfiff ins Sky-Mikrofon gesagt, etwas genervt und erregt, weil er schon wieder nach einer Jobgarantie für den Trainer befragt worden war. Zorcs Wunsch ging in Erfüllung. Na ja, zumindest eine Spielhälfte lang.

Die zweite Hälfte: Begann mit einem unfassbaren Ballverlust Jeremy Toljans auf dem Flügel, in der Mitte konnte Zagadou nicht verhindern, dass Harry Kane von der Strafraumgrenze seinen sechsten CL-Treffer markierte (49.). Bartras unfassbarer Fehlpass war dann eigentlich schon die perfekte Vorarbeit für den zweiten Gegentreffer, Dele Alli und Heung-Min Son spielten die Chance aber nicht sauber aus (62.). Unfassbar war zuletzt auch, wie hilflos sich Mario Götze und Bartra gegen Alli anstellten, bevor Son mit einem sehenswerten Schuss das Spiel entschied (76.).

39 - Harry Kane has now scored 39 goals in 38 competitive appearances for Tottenham Hotspur during 2017. Special. pic.twitter.com/0AE0NAIOlq — OptaJoe (@OptaJoe) 21. November 2017

Aubameyang reloaded: Geschichte wiederhole sich nicht, heißt es. Im November des Vorjahres war Aubameyang schon einmal kurzfristig aus dem BVB-Kader geflogen, hatte sich in Spiel eins nach seiner damaligen Suspendierung aber wuchtig zurückgemeldet und mit gleich vier Toren und einem Assist gegen den Hamburger SV Uwe Seeler den 80. Geburtstag vermiest. Diesmal war er trotz des einzigen Dortmunder Treffers vergleichsweise unauffällig. Zumindest, was das Spiel angeht.

Pierre-Emerick Aubameyang for Salon d'Or. pic.twitter.com/AGsslbVOpy — Footy Jokes (@Footy_Jokes) 21. November 2017

Zittern um die Europa League: Schon vor dem Spiel wäre der Einzug der Dortmunder ins Achtelfinale ein (unfassbares) Fußballwunder gewesen. Nach dem fünften Spieltag ist der BVB auch in der Theorie aus der Champions League ausgeschieden, in zwei Wochen geht es nur noch um die Fortsetzung in der Europa League. Punktet Apoel Nikosia dann in London besser als Dortmund in Madrid, ist die Europapokalsaison sogar komplett vorbei.

Erkenntnis des Abends: Geburtstagskind Bosz hat es schon richtig erkannt, es liegt nicht am System. Individuelle Fehler fraßen wieder einmal Plan und Seele auf. "Solche Tore, das darf nicht alle drei Tage passieren", sagte Mario Götze nach dem Spiel. Gut, dass jetzt bis zum Revier-Derby gegen Schalke (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) vier Tage Zeit sind.

DPA Südtribüne, nach Spielende

Zusammenhalt: Nach dem Abpfiff wurden die Dortmunder Spieler demonstrativ von der Südtribüne gefeiert. Eine schöne Geste, verbunden aber auch mit einer unmissverständlichen Ansage: "Egal, was gestern war, egal, was heute geschieht, am Samstag zählt es: alle für den Derbysieg", das stand auf der Choreografie, die die Fans in die Höhe hielten. Gegen die disziplinierten Schalker müssen mehr als 40 Minuten Konzentration her. Sonst wird's wirklich ungemütlich.

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur 1:2 (1:0)

1:0 Aubameyang (31.)

1:1 Kane (49.)

1:2 Son (76.)

Dortmund: Bürki (90.+2 Weidenfeller) - Toljan, Bartra, Zagadou (78. Toprak), Schmelzer - Weigl - Götze, Kagawa (66. Castro) - Yarmolenko, Aubameyang, Guerreiro

Tottenham: Lloris - Sanchez, Dier, Vertonghen - Aurier, Winks, Eriksen (85. Sissoko), Alli (81. Dembelé), Rose, Son, Kane (86. Llorente)

Gelbe Karten: Schmelzer / -

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Zuschauer: 65.849