Champions League Ramos bringt Dortmund ins Achtelfinale

Borussia Dortmund ist dank eines 1:0 (1:0)-Siegs gegen Sporting Lissabon ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Adrián Ramos erzielte bereits in der 12. Minute das entscheidende Tor des Spiels. Mit zehn Punkten aus vier Partien ist den Dortmundern der Einzug ins Achtelfinale nicht mehr zu nehmen. Durch das 3:3-Unentschieden von Real Madrid bei Legia Warschau steht die Borussia außerdem mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und hat damit gute Chancen auf den Gruppensieg.

Raphael Guerreiro spielte gegen Sporting nach seiner Verletzungspause erstmals wieder von Beginn an. Auch Gonzalo Castro war wieder dabei, er hatte beim Derby gegen Schalke wegen muskulärer Probleme aussetzen müssen. Für eine große Überraschung sorgte BVB-Trainer Thomas Tuchel, der Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang aus dem Kader strich, aus "internen Gründen". Weitere Erklärungen gab es nicht.

Dortmund war in der ersten Hälfte die deutlich bessere Mannschaft und hatte zu Beginn Pech: Nach einem Foul im Strafraum von Sportings Coates an Christian Pulisic entschied Schiedsrichter Danny Makkelie (Niederlande) zu Unrecht nicht auf Elfmeter (3. Minute). Wenig später ging der BVB in Führung: Nach einer Flanke von Matthias Ginter köpfte Ramos ein (12.).

Pulisic an die Latte

Gelson Martins hatte die besten Gelegenheiten zum Ausgleich: Erst scheiterte er an BVB-Torwart Roman Bürki (27.), dann blockte Guerreiro seinen Abschluss (31.). Auf der anderen Seite hätte Pulisic nachlegen müssen, aber am Ende eines sehenswerten Spielzugs über rechts traf der 18-Jährige nur die Latte (34.). Guerreiro verfehlte das Tor unmittelbar vor der Pause nur knapp (45.+1.).

In der zweiten Hälfte hatte erneut Martins die Chance, für Sporting auszugleichen, wieder parierte Bürki (49.). Dortmund offenbarte immer wieder defensive Schwächen, Sporting wusste diese aber nicht zu nutzen und kam kaum zu klaren Chancen. Der eingewechselte Schürrle verpasste die Vorentscheidung für den BVB: Einen guten Freistoß des deutschen Nationalspielers parierte Sportings Schlussmann Rui Patricio zur Ecke (76.). Für die Gäste setzte Bryan Ruiz einen Kopfball nur knapp über die Latte (78.). Es blieb bis zum Ende die beste Chance der Gäste in Hälfte zwei.

Borussia Dortmund - Sporting Lissabon 1:0 (1:0)

1:0 Ramos (12.)

Dortmund: Bürki - Guerreiro, Bartra, Sokratis, Ginter - Weigl - Dembélé (46. Schürrle), Kagawa, Castro (69. Piszczek), Götze (69. Rode), Pulisic - Ramos

Sporting: Patricio - Oliveira, Semedo, Coates, Zeegelaar - William, César (58. Silva) - Schelotoo, Ruiz (78. Markovic), Martins - Castaignos (46. Dost)

Gelbe Karten: Guerreiro - Semedo, Castaignos, Zeegelaar

Zuschauer: 65.849 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)