Champions League Gladbach feiert bei Celtic ersten Sieg

Borussia Mönchengladbach hat den ersten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison geschafft. Das Team von Trainer André Schubert gewann bei Celtic Glasgow 2:0 (0:0). Lars Stindl (57.) und André Hahn (77.) trafen beide in der zweiten Hälfte. Damit zieht Gladbach in der Tabelle vorbei an den Schotten und belegt nun mit drei Punkten Rang drei, der die Teilnahme an der Europa League bedeutet. Manchester City, aktuell auf Rang zwei, hat noch einen Punkt Vorsprung.

Trainer André Schubert stellte von einer Dreier- auf eine Viererkette um, Jannik Vestergaard lief anstelle des verletzten Andreas Christensen in der Innenverteidigung auf. Im linken Mittelfeld spielte überraschend Jonas Hofmann, erstmals in dieser Saison von Beginn an. André Hahn begann im Angriff - auch, weil Thorgan Hazard und Raffael beide weiter fehlten.

Gladbach hatte den besseren Start, an klaren Torchancen fehlte es zunächst jedoch. Celtic wurde mit einem Freistoß von Nir Bitton aus knapp 30 Metern erstmals gefährlich, Torwart Yann Sommer klärte zur Ecke (14.). Auf der anderen Seite hielt Celtics Craig Gordon einen guten Schuss von Ibrahima Traoré (17.). Auch gegen Hahn war der Schlussmann zur Stelle (31.).

Die Borussia blieb das bessere Team und hielt Celtic lange Zeit weit weg vom eigenen Tor. Erst kurz vor der Pause hatte Glasgow die Chance zur Führung, aber Scott Sinclair verzog (43.). In der zweiten Hälfte fiel der Treffer zur Gladbacher Führung. Hahn setzte gegen den schlecht verteidigenden Kolo Touré stark nach und grätschte den Ball von der Grundlinie zurück zu Stindl. Der 28-Jährige zog aus spitzem Winkel direkt ab und traf durch die Beine von Gordon ins Tor (57.).

Glasgow erhöhte in der Folge den Druck, kam aber nur selten in den Gladbacher Strafraum. Ein zweiter Fehler von Touré entschied die Partie. Er verlor den Ball an Stindl, der schnell Hahn bediente. Dieser gewann sein Laufduell und traf unter Bedrängnis zum 2:0 (77.).

Zur Übersicht über alle Ergebnisse und Tabellen der Champions League geht es hier.

Celtic Glasgow - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0)

1:0 Stindl (57.)

2:0 Hahn (77.)

Glasgow: Gordon - Lustig, Kolo Touré, Sviatchenko, Tierney - Brown, Bitton - Forrest, Rogic, Sinclair - Dembélé

Mönchengladbach: Sommer - Korb, Vestergaard, Elvedi, Wendt - Kramer, Strobl - Traoré, Stindl, Hofmann - Hahn

Gelbe Karten: Tierney - Kramer

Schiedsrichter: Anastasios Sidiropoulos (Griechenland)

Zuschauer: 57.500 (ausverkauft)