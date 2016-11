Punktgewinn gegen ManCity Gladbach schafft es in die Europa League

Borussia Mönchengladbach hat mit einem Remis in der Champions League gegen Manchester City das Minimalziel erreicht und wird als Tabellendritter in der Europa League weiterspielen. Im Heimspiel gegen die von Josep Guardiola trainierten Gäste erkämpfte sich der kriselnde Bundesligist ein 1:1 (1:1).

Nach der gleichzeitigen 0:2-Niederlage von Celtic Glasgow gegen den FC Barcelona können die Schotten (2 Punkte) die Gladbacher (5) in der Gruppe C wegen des verlorenen direkten Vergleichs nicht mehr von Rang drei verdrängen. Die Borussia ging durch Raffael in Führung (23.), David Silva traf für City. Manchester ist hinter Barça sicherer Tabellenzweiter, die Partien des letzten Spieltags haben damit Freundschaftsspielcharakter.

Von den vergangenen zehn Pflichtspielen konnte die Borussia nur zwei gewinnen - gegen Celtic Glasgow und den VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Dabei blieb das Team von Trainer André Schubert fünfmal ohne eigenen Treffer, die schlechte Phase der Gladbacher ist vor allem eine Krise der Offensive. So verwunderte es nicht, dass Schubert auch im nur bedingt wichtigen Spiel gegen die Citizens wenig rotierte. Die Stammspieler sollten sich möglichst Selbstvertrauen holen.

Für Jannik Vestergaard begann Tony Jantschke in der Viererkette und der privat verhinderte Thorgan Hazard wurde durch Fabian Johnson ersetzt. Und auch wenn zunächst wieder kein Tor fallen wollte, konnte Schubert mit der Anfangsphase zufrieden sein. Seine Mannschaft eroberte früh die Bälle, gewann wichtige Zweikämpfe und ließ sogar bis zur 35. Minute keinen Schuss auf das eigene Tor zu.

In der 23. Minute belohnte sich die Borussia dann sogar mit dem Führungstreffer: Lars Stindl eroberte auf der linken Seite mit robustem Körpereinsatz gegen Nicolás Otamendi den Ball und hatte Glück, als sein Querpass abgefälscht bei Raffael landete. Der Brasilianer ließ Torhüter Claudio Bravo mit einem satten Schuss ins rechte Eck keine Chance.

Individuelle City-Klasse bringt den Ausgleich

Manchester wirkte bis zu diesem Zeitpunkt recht teilnahmslos und tat nur wenig für das eigene Angriffsspiel. Das änderte sich: Ilkay Gündogan zwang Torhüter Yann Sommer mit einem Flachschuss von der Strafraumkante zu einer ersten Glanzparade (35.). Kurz vor der Pause zeigte die Offensive der Gäste dann zweimal, zu was sie fähig ist:

Kevin De Bruyne steckte zu Raheem Sterling durch, dessen Rückpass Sergio Agüero direkt auf Sommer schoss (45.). Im nächsten Angriff war es Sterling, der De Bruyne in den Strafraum schickte, Silva drückte den Querpass des Belgiers zum insgesamt schmeichelhaften Ausgleich über die Linie.

Dieser Trend hielt auch nach der Pause an. Zunächst traf Sterling aus Abseitsposition (50.), eine Minute später wurde Gladbachs Kapitän nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Der Druck der Gäste wurde immer größer - bis es Fernandinho Stindl gleichtat und nach einem taktischen Foul im Mittelfeld an Raffael des Feldes verwiesen wurde (63.).

Damit war das Spiel wieder ausgeglichener, auch wenn City optisch überlegen blieb. Große Torchancen erarbeitete sich das Guardiola-Team aber nicht mehr und so blieb es beim Punktgewinn für die Borussia - was für das kommende Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Samstag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) zumindest ein bisschen Selbstvertrauen geben sollte.

Borussia Mönchengladbach - Manchester City 1:1 (1:1)

1:0 Raffael (23.)

1:1 Silva (45.+1)

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Jantschke, Wendt - Dahoud (60. Vestergaard), Strobl - Traore (41. Hofmann), Stindl, Johnson - Raffael (84. Hahn).

Manchester: Bravo - Otamendi, Stones, Kolarov - Fernandinho, Gündogan - Navas, Silva, De Bruyne, Sterling (68. Sagna) - Agüero.

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Zuschauer: 45.921

Gelb-Rote Karten: Stindl wegen wiederholten Foulspiels (51.) - Fernandinho wegen wiederholten Foulspiels (63.)

Gelbe Karten: Dahoud, Jantschke, Raffael -