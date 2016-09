Gladbach verliert in Manchester Keine Chance gegen Guardiola

Borussia Mönchengladbach ist mit einer Niederlage in die Gruppenphase der Champions League gestartet. Der Bundesligist verlor das Wiederholungsspiel der am Dienstag wegen Regens abgesagten Partie bei Manchester City 0:4 (0:2) und wird es in der Gruppe C erwartungsgemäß schwer haben, das Achtelfinale zu erreichen. Die Tore für die von Josep Guardiola trainierten Gastgeber erzielte Sergio Agüero (9. Minute/28./78.) und Kelechi Iheanacho (90.+1).

Wegen der Verlegung musste die Borussia vor deutlich weniger Auswärtsfans antreten und geriet nach passablen Anfangsminuten schnell unter Druck. Angetrieben von den ehemaligen Bundesliga-Profis Kevin De Bruyne und Ilkay Gündogan, der sein Debüt für Manchester feierte, erarbeitete sich City einige gute Torchancen und wirkte insgesamt gedanklich schneller als die Borussia.

Nach einer Flanke von Aleksandar Kolarov kam Andreas Christensen im Fünfmeterraum gegen Agüero zu spät und der Torjäger traf aus kurzer Distanz. Gündogan hätte in der zwölften Minute auf 2:0 erhöhen müssen, seinen unplatzierten Flachschuss konnte Gladbachs Torhüter Yann Sommer aber parieren. Dafür holte der ehemalige Dortmunder nach einem Foul von Christoph Kramer genau auf der Strafraumkante einen Elfmeter heraus, den Agüero sicher verwandelte. Bei der Borussia ging offensiv lange nichts, kurz vor dem Seitenwechsel hatte Lars Stindl nach Vorarbeit von Raffael dann aber die erste große Chance, die der neue City-Keeper Claudio Bravo aber vereitelte (42.).

Am nächsten Spieltag wartet Barcelona

Auch nach der Pause wurde es für die Borussia nicht besser. Die Gastgeber nahmen zwar Tempo aus dem Spiel, trotzdem kam Guardiolas Mannschaft immer wieder zu guten Torchancen. Agüero scheiterte an Sommer (50.), der auch gegen De Bruyne aufpasste (64.) und wenig später verzog Kapitän Pablo Zabaleta knapp (66.).

Die Gladbacher hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten diesen aber nicht nutzen und liefen stattdessen in gefährliche Konter. Einen hätte Raheem Sterling zum dritten Treffer nutzen müssen, der Engländer scheiterte aber aus kurzer Distanz an Sommer (72.). Also musste es erneut Agüero richten, der nach einem Sterling-Pass allein auf Sommer zulief, den Schweizer ausspielte und ins leere Tor schob.

In der Nachspielzeit schlug dann die Zeit von Leroy Sané, der in der 79. Minute eingewechselt wurde. Der Ex-Schalker tanzte auf der rechten Seite gleich mehrere Gladbacher Gegenspieler aus, passte klug zurück auf Iheanacho und der junge Stürmer traf zum 4:0-Endstand.

Am kommenden Champions-League-Spieltag dürfte es für die Borussia nicht leichter werden, am 28. September (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) gibt der FC Barcelona seine Visitenkarte in Mönchengladbach ab.