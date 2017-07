Champions-League-Qualifikation Celtic gewinnt Risiko-Spiel bei Linfield

Der schottische Meister Celtic hat das Hinspiel in der zweiten Runde Champions-League-Qualifikation beim nordirischen Meister Linfield in Belfast 2:0 (2:0) gewonnen. Das im Vorfeld von Sicherheitsbedenken begleiteten Spiel ist weitgehend friedlich verlaufen. Scott Sinclair (17. Minute) und Tom Rogic (23.) erzielten die Tore für das Team aus Glasgow.

Die Partie war unter Ausschluss von Celtic-Fans und mit zweitägiger Verspätung ausgetragen worden. Der Grund dafür waren Sicherheitsbedenken, da Zusammenstöße zwischen den Anhängern beider Klubs befürchtet worden waren.

Getty Images Sicherheitskräfte im Stadion

Celtic ist ein tief im katholischen Milieu verwurzelter Klub, der Linfield FC gilt als der protestantische Klub Nordirlands. Lesen Sie hier alle Hintergründe zur Brisanz der Begegnung.

Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in Glasgow statt. Der Sieger des Duells trifft in der dritten Runde auf Rosenborg (Norwegen) oder Dundalk (Irland). Dort wird ermittelt, welche Teams zusätzlich zu den gesetzten Mannschaften an der Gruppenphase des Wettbewerbs teilnehmen dürfen.