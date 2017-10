Bayerns Erfolg in Glasgow Lewi Martínez

Der Mann des Abends: Javi Martínez. Setzte spät im zweiten Durchgang die entscheidende Aktion des Spiels - mit maximalem Körpereinsatz. Ein Matchwinner mit Platzwunde: lässige Halloween-Referenz und ehrfürchtige Schweinsteiger-im-WM-Finale-Hommage zugleich. Das ist die Königsklasse, fürwahr.

AFP Javi Martínez (r)

Das Ergebnis: 1:2 (0:1). Der FC Bayern hat sich vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Das sei "das lauteste Stadion, in dem ich in meiner Karriere gespielt habe", sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor Anpfiff. Galt definitiv nicht für die 22. Minute, als Kingsley Coman einen laaaaaangen Ball von Sven Ulreich erlief, zwei Celtic-Verteidiger und Keeper Craig Gordon umkurvte und zum 1:0 abschloss. Sehr viel mehr war es aber eben auch nicht.

1 - Sven Ulreich (@FCBayern) ist der erste deutsche Torhüter mit einer Torvorlage in der CL seit Datenerfassung 2003/04. Quarterback.#CFCFCB — OptaFranz (@OptaFranz) 31. Oktober 2017

Klassengesellschaft: Im schottischen Fußball findet Celtic aktuell keine Gegner mehr, absolvierte national jüngst sein 62. Spiel in Folge ohne Niederlage (ja, sein zweiundsechzigstes). Für Europas Spitzenklubs reicht es allerdings auch nicht: Im Abschluss ließen die Bhoys zu viel liegen - Stuart Armstrong (5.), Moussa Dembélé (15./30.) verpassten. Und das Defensivverhalten vor dem 0:1 war so abenteuerlich, wie es wohl nur ein Team zu Wege bringt, das im Ligaalltag sehr selten Gelegenheit bekommt, daran zu feilen.

Das Problem: Neben Thomas Müller und Franck Ribéry fiel mit Robert Lewandowski auch noch der einzige Spieler aus, für den der FC Bayern wirklich keinen Ersatz hat. Regionalliga-Angreifer Kwasi Okyere Wriedt ist in der Königsklasse nicht spielberechtigt, der erst 18 Jahre alte Manuel Wintzheimer aus dem U19-Team war somit der einzige echte Angreifer, der die Reise nach Glasgow mitmachte. Champions-League-Luft durfte Wintzheimer aber nur von der Bank aus schnuppern.

Die Lösung: Schon gegen RB Leipzig war James Rodríguez der torgefährlichste Münchner gewesen. Also beorderte Heynckes ihn in Parkhead ganz pragmatisch in die Spitze - ein echter Neuner aber war James nicht. Arjen Robben und Kingsley Coman machten auf den Außenbahnen Druck, aus dem Mittelfeld stachen dann situativ die drei falschen Neuner James, Corentin Tolisso und Arturo Vidal in die jeweils offenen Korridore. Nach der Pause rückte James nach links, Coman orientierte sich an den gegnerischen Strafraum. Es fühlte sich fast ein wenig an wie unter Pep Guardiola - man musste endlich einmal wieder aufmerksam hinschauen.

REUTERS Callum McGregor erzielt das 1:1

Die zweite Hälfte: Bayern hatte mehr Ballbesitz, verwaltete den knappen Vorsprung aber ohne den ganz großen Esprit. James verpasste in der 67. Minute mit einem Linksschuss die Vorentscheidung - und auf der anderen Seite zauberte der starke Armstrong ein gleichermaßen überraschendes wie fantastisches Zuspiel in den Strafraum der Bayern. Rafinha rutschte ins Leere und Callum McGregor schob zum 1:1 ein. Das also meinte Salihamidzic mit dem lauten Stadion. Bayern war angeknockt.

Die letzte Wendung: Drei Minuten und 37 Sekunden. So lange schüttelte sich der Tabellenführer der Bundesliga, ehe Martínez kam und eine Alaba-Flanke zum Sieg ins Tor köpfte. Der einzige Mittelfeldspieler der Münchner, der stur seine Position vor der Abwehr gehalten hatte, marschierte in der kritischen Phase voran. Echte Sechs? Falsche Neun? In der Schlussviertelstunde alles kein Unterschied mehr.

Getty Images Javi Martínez trifft zum 1:2

Rechenspiele: Da in der Champions League bei Punktgleichheit der direkte Vergleich entscheidet, kann Celtic nicht mehr an den Münchnern vorbeiziehen. Die Achtelfinalteilnehmer aus Gruppe B heißen PSG (heute 5:0 gegen Anderlecht) und FC Bayern. Die Reihenfolge entscheidet sich womöglich erst am letzten Spieltag am 5. Dezember.

7 - Jupp Heynckes feiert seinen 7. CL-Sieg in Serie mit dem @FCBayern – das schaffte zuvor noch kein Trainer der Münchner. Rekord. #CFCFCB pic.twitter.com/oi9fPxvBP3 — OptaFranz (@OptaFranz) 31. Oktober 2017

Erkenntnis des Abends: Für Celtic reicht's dann irgendwie auch ohne Lewandowski. Und trotzdem hat der Sieg in Glasgow den Bayern noch einmal vor Augen geführt, wie abhängig sie eigentlich vom polnischen Superstar sind. Martínez' Siegtreffer war einer von nur drei Abschlüssen im Strafraum. "Wir schauen uns um, aber wir werden keine Notkäufe machen", sagte Salihamidzic. Zu wählerisch sollten sie nicht sein - ohne Plan B wird es nicht immer gehen.

Celtic Glasgow - FC Bayern 1:2 (0:1)

0:1 Coman (22.)

1:1 McGregor (74.)

1:2 Martínez (77.)

Glasgow: Gordon - Lustig, Boyata, Bitton, Tierney - Brown, Armstrong (79. Griffiths) - Forrest, McGregor, Sinclair (64. Rogic) - Dembélé

München: Ulreich - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Tolisso (83. Kimmich), Martínez - Robben (90.+4 Thiago), Vidal (59. Rudy), Coman - James

Schiedsrichter: Makkelie (Niederlande)

Gelbe Karten: -/-

Zuschauer: 57.000