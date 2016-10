Celtic-Verteidiger Kolo Touré Krieger im Spätherbst

Um die Berufsauffassung des Fußballspielers Kolo Touré zu verstehen, sollte man seinen Landsmann Salomon Kalou befragen. Kalou war zwölf, als er auf die berühmte Fußball-Schule des Hauptstadtklubs ASEC Mimosas in Abidjan kam, ein kleiner Junge, der schnell ein großes Vorbild fand: den vier Jahre älteren Kolo Touré.

Der, so hat sich Kalou einst im Interview mit "11Freunde" erinnert, "war schon als Teenager ein unglaubliches Arbeitstier. Als gläubiger Muslim stand er jeden Tag um fünf Uhr auf um zu beten, direkt danach klopfte er an unsere Tür - wir sollten zum Lauftraining kommen. Wir hatten regulär zwei Trainingseinheiten, um 10 und um 16 Uhr. Aber Kolo absolvierte zusätzlich noch zwei Einheiten." Wollte Kalou entspannen, lud Touré zum Zweikampftraining, machten die anderen eine Pause, drehte der angehende Defensivspezialist noch ein paar Runden. Kalou: "Er war schon damals ein Profi. Mit seinem unglaublichen Ehrgeiz machte er auch uns besser."

Kolo Touré war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Erst vor zwei Wochen hat sich der Mann von der Elfenbeinküste wieder an sein Teenager-Ich erinnert. Da hatte Tourés Arbeitgeber soeben Celtic Glasgow vor einer beeindruckenden Kulisse im "Paradies" genannten Celtic-Park im Hinspiel 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Beiden Treffern waren Fehler des Innenverteidigers voraus gegangen, solche Spiele sind für Abwehrexperten die Hölle auf Erden. "Ich bin 35", sprach Touré anschließend geknickt in die Kameras, "und mache Fehler wie ein 16-Jähriger."

"Kolo ist ein echter Krieger"

Besonders schmerzhaft waren die 90 Minuten für Touré auch deshalb, weil ihn sein neun Jahre jüngerer Gegenspieler André Hahn in beiden entscheidenden Duellen wahrlich hatte alt aussehen lassen. Vor dem 1:0 der Gladbacher versuchte Touré, den Ball mit seinem 1,83 Meter großen Körper an der Außenlinie abzuschirmen, doch Hahn grätschte das Spielgerät geschickt vor die Füße von Torschütze Lars Stindl. Den zweiten Treffer erzielte er selbst, im Laufduell mit Touré schüttelte er den erfahrenen Veteranen einfach ab. Die Karriere von Kolo Touré ist nicht im Herbst, längst fällt der erste Schnee.

Bei den Schotten hat er vor der Saison einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben, noch ein letztes Mal soll er mit seiner Erfahrung und Einstellung einer Defensive Halt geben. Celtic-Trainer Brendan Rodgers kennt Touré noch von seinem Engagement beim FC Liverpool. Als sein Nachfolger Jürgen Klopp den Routinier vor der laufenden Spielzeit aussortierte, holte Rodgers ihn nach Glasgow. Die Fehler gegen Mönchengladbach dürften dem Trainer nicht gefallen haben, wohl aber Tourés bis an die Schmerzgrenze gehendes Verantwortungsgefühl. "Kolo ist ein echter Krieger", erklärte Rodgers, "er ist Manns genug, um seine Fehler einzugestehen. Kolo ist der geborene Anführer."

Mag Kolo Touré auch längst den Zenit seiner Schaffenskraft überschritten haben, seine Hingabe für den Job als Schwerstarbeiter ist legendär. Zu seinen bekanntesten Anekdoten zählen bezeichnenderweise zwei Grätschen. Immer wieder erzählt wird die Geschichte, wie er 2002 in seinem ersten Probetraining für den FC Arsenal Trainer Arsene Wenger so rüde über den Haufen trat, dass der für einige Wochen auf die Teilnahme an den Übungsspielen verzichtete und sich lieber um die Vertragsdetails für den wilden Neuling kümmerte.

Gegrätscht wie ein Lachs

Bei den Fans vom FC Liverpool machte er sich im Januar 2016 unsterblich, als er sich im Spiel gegen Stoke City auf äußerst ungewöhnliche Art und Weise in eine Flanke von Xherdan Shaqiri schmiss und den Ball mit den Weichteilen entschärfte. "Salmon Tackle", Lachsgrätsche, nannte das Mitspieler José Enrique anschließend. "Das ist meine Erfindung, ich bin sehr stolz darauf!", strahlte Touré später. Den working class heros an der Anfield Road ging das Herz auf.

Die Karriere in der Nationalmannschaft hat Touré 2015 nach 117 Spielen beendet. Neue Führungsspieler braucht das Land und nach dieser Saison vermutlich auch Celtic Glasgow. Der Krieger ist nicht müde, aber die Waffen werden ihm stumpf. Das Hinspiel gegen die bewegliche Gladbacher Offensive bewies eindrucksvoll, dass die Qualitäten des Champions-League-Zweiten von 2006 nicht mehr ausreichen, um auf Europas Bühne zu glänzen.

Ein Vorteil des Alters: seine Patzer aus dem Hinspiel hat Touré längst verarbeitet. Trainer Brendan Rodgers bestätigte das auf einer Pressekonferenz am Wochenende. Rodgers, der bei der 0:1-Niederlage gegen Aberdeen erneut auf Touré verzichtete hatte - in der Liga kommt er nur sporadisch zum Einsatz, in der Champions League hat er jedes Spiel bestritten -, wurde gefragt, ob er den ältesten Feldspieler im Kader am Abend gegen die Deutschen (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) auflaufen lassen würde. Rodgers antwortete: "Immer wenn es darauf ankommt, kann ich mich auf Kolo verlassen. Wenn ich ihn brauche, ist er bereit."