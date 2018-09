Bayern München hat sein Auftaktspiel in der Gruppe E der Champions League gewonnen. Der deutsche Rekordmeister siegte bei Benfica Lissabon souverän 2:0 (1:0). Robert Lewandowski erzielte schon in der zehnten Minute die Führung, Renato Sanches legte in der zweiten Hälfte nach (54. Minute).

Sanches Nominierung in die Startelf kam überraschend, so blieb Thomas Müller nur auf der Bank, Thiago fiel angeschlagen aus. Aber Sanches, der aus der Benfica-Jugend stammt, machte ein gutes Spiel. Seinem Treffer ging eine traumhafte Kombination voraus: Arjen Robbens Hackentrick leitete den Angriff ein, Sanches trieb den Ball selbst in die gegnerische Hälfte, spielte dann zu Franck Ribéry. Der Franzose bediente den hiterlaufenden James Rodríguez, dessen Flanke in die Mitte grätschte Sanches ins Tor. Die Fans ehrten ihren ehemaligen Spieler mit stehenden Ovationen.

Zuvor war das Spiel recht ausgeglichen verlaufen. Gleich der dritte Münchner Torschuss hatte allerdings für die Führung der Gäste gesorgt: Auch hier spielte Ribéry den vorletzten Pass, dann fand David Alaba im Strafraum Lewandowski. Nach guter Ballverarbeitung inklusive Körpertäuschung schoss der Pole den Ball ins untere linke Toreck.

Robben vergab in der Folge zwei gute Chancen auf das zweite Tor (13., 40.), für Lissabon scheiterten Eduardo Salvio (28.) und Rúben Dias (60.) an Bayern-Torwart Manuel Neuer. Nach dem Sanches-Treffer drängte Benfica auf den Anschluss - erfolglos. Ein Treffer des eingewechselten Serge Gnabry wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt (69.). In der Nachspielzeit ließ Robben auch seine dritte große Gelegenheit ungenutzt. Damit ist Bayern vorerst Tabellenzweiter hinter Ajax Amsterdam.

Benfica Lissabon - FC Bayern München 0:2 (0:1)

0:1 Lewandowski (10.)

0:2 Sanches (54.)

Lissabon: Vlachodimos - Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo - Fejsa - Gedson (75. Zivkovic), Pizzi (62. Silva) - Salvio (62. Gabriel), Cervi - Seferovic

München: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martínez (88. Müller), Sanches - Robben, James (79. Goretzka), Ribéry (62. Gnabry) - Lewandowski

Schiedsrichter: Mateu Lahoz (Spanien)

Gelbe Karten: Fejsa, Jardel / Kimmich, Hummels

Zuschauer: 63.000 (ausverkauft)

Ajax Amsterdam - AEK Athen 3:0 (0:0)

Drei Jahre lang fehlte Ajax Amsterdam in der Champions League. Bei seinem Comeback hat das Team um Angreifer Klaas-Jan Huntelaar einen 3:0-Heimsieg gegen AEK Athen gefeiert. 45 Minuten lang taten sich die Gastgeber gegen den griechischen Meister schwer, alle Tore fielen nach der Pause. Nicolás Tagliafico (46., 90.) und der für Huntelaar eingewechselte Donny van de Beek (77.) erzielten die Treffer. Ajax steht damit nach dem ersten Spieltag an der Spitze der Gruppe E - punktgleich vor den Bayern.

Ajax: Onana - Mazraoui, F. de Jong, Blind, Tagliafico - Schöne, Eiting - Ziyech, Neres (78. Dolberg), Tadic - Huntelaar (62. van de Beek)

Athen: Barkas - Cosic, Oikonomou, Lampropoulos, Hult - Galanopoulos (61. Alef), Simoes - Bakakis (70. Gianniotas), Mantalos - Klonaridis, Ponce (81. Giakoumakis)

Schiedsrichter: Del Cerro Grande

Gelbe Karten: de Jong, Ziyech, Tagliafico / Alef, Mantalos