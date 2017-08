Liverpools Sieg gegen Hoffenheim Strauchelnd in Richtung Königsklasse

Klopp vs. TSG: Hoffenheim gehört in der Champions-League-Qualifikation zu den unbequemsten Gegnern, auf die ein Spitzenklub wie Liverpool treffen kann. Im Grunde hätte sich der Trainer der Reds, Jürgen Klopp, dieses Aufeinandertreffen aber ersparen können: Am letzten Spieltag der Bundesligasaison 2012/2013 traf er, damals noch als BVB-Coach, auf Hoffenheim und hatte die Chance, den Verein in die Zweitklassigkeit zu schießen - doch Hoffenheim gewann überraschend 2:1. Nun, vier Jahre später, könnte 1899 erstmals in die Königsklasse einziehen.

Ergebnis: Hoffenheim unterliegt Liverpool im Playoff-Hinspiel trotz einer starken ersten Hälfte 1:2 (0:1). Hier geht es zum Spielbericht.

Rückkehr in die "alte Heimat": Viereinhalb Jahre spielte Roberto Firmino für 1899 Hoffenheim. Der Transfer zählt zu den rentabelsten Geschäften, die ein Bundesligaklub je getätigt hat. 2011 kam der Brasilianer vom Tombense FC für vier Millionen Euro. 49 Pflichtspiel-Tore später zog es den 25-Jährigen für 41 Millionen Euro zum FC Liverpool. Gegen seinen Ex-Klub blieb Firmino aber ein Treffer verwehrt.

Wiedersehen auf der großen Bühne: Im #UCL-Duell mit @LFC kehrt Roberto Firmino zurück nach Hoffenheim. Willkommen, Roberto!! #TSGLFC pic.twitter.com/KbDHjhmb3d — TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 15. August 2017

Erste Hälfte: Hoffenheim ein Außenseiter? Von wegen! Das Team von Trainer Julian Nagelsmann spielte mutig und hatte Chancen. Neben dem verschossenen Elfmeter von Andrej Kramaric (12. Minute), dem ein Foulspiel von Dejan Lovren an Serge Gnabry vorausgegangen war, traf Sandro Wagner kurz vor der Pause noch den Außenpfosten (43.). Der Treffer der Gäste fiel dementsprechend glücklich. Trent Alexander-Arnold verwandelte einen Freistoß aus 25 Metern direkt (35.). Vor dem Pausenpfiff hätte Lovren sogar noch erhöhen können (45.+1).

Fußball-Romantik: Es sind Geschichten, wie sie die Menschen in Liverpool lieben. Trent Alexander-Arnold, bislang nur Premier-League-Fans ein Begriff, brachte die Reds per direkt verwandeltem Freistoß in Führung. Der 18-Jährige spielt seit 2004 für den Klub und durchlief seitdem sämtliche Junioren-Auswahlen des Landes. Der laufstarke Brite dürfte nicht nur wegen seines Tors schon bald auf den Wunschzetteln der Top-Teams stehen.

Strauchelnde Abwehr: Ein berühmtes Fußball-Sprichwort besagt: "Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive die Meisterschaft". Genau darin liegt aktuell Liverpools Problem. Der Klub, der schon beim Premier-League-Auftakt gegen Watford drei Tore kassiert hatte, ist defensiv extrem anfällig. Das zeigte sich auch gegen Hoffenheim. In der ersten Hälfte gewannen die Reds nur 46 Prozent ihrer Zweikämpfe, zudem strahlt der in der Kritik stehende Torwart Simon Mignolet nur wenig Sicherheit aus. Ein Glück, dass sich die Liverpool-Fans auf treffsichere Angreifer verlassen können.

Zweite Hälfte: Liverpool zeigte sich nach Wiederbeginn zunächst verbessert. Nach vergebenen Chancen von Mohamed Salah und Sadio Mané unterlief dem eingewechselten Havard Nordtveit ein Eigentor. Der Zugang von West Ham United fälschte eine Flanke von James Milner ins eigene Tor ab (74.). Immerhin: Nach einem Stellungsfehler von Reds-Verteidiger Lovren verkürzte Mark Uth kurz vor Schluss noch auf 1:2 (88.).

Duell an der Seitenlinie: Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann zählen zu den interessantesten Trainer-Persönlichkeiten Deutschlands. Der eine, Klopp, ist temperamentvoll und gilt als großer Motivator. Der andere, Nagelsmann , wird trotz seines jungen Alters (30) schon jetzt als kommender Bundestrainer gehandelt. Der erste Vergleich der beiden ging an den Routinier.

Erkenntnis des Spiels: Pfostentreffer, verschossener Elfmeter, unglückliches Gegentor - Hoffenheim war gegen Liverpool phasenweise vom Pech verfolgt. Trotz der schlechten Ausgangslage für das Rückspiel am 23. August (20.45, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky und ZDF) sollte Hoffenheim die anfällige Defensive des Gegners Mut machen. Auch an der Anfield Road werden sich den Gästen Chancen bieten.