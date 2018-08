Vier deutsche Teilnehmer werden in der kommenden Champions-League-Spielzeit starten. Die besten Chancen auf ein Weiterkommen wird dabei erneut der FC Bayern München haben. Der deutsche Rekordmeister ist als regelmäßiger Teilnehmer in der späten Phase des Wettbewerbs im Top der besten acht Teams gesetzt. Damit wird das Team in der Gruppenhase nicht auf Hochkaräter wie Real Madrid, den FC Barcelona, Manchester City oder Juventus treffen.

Die übrigen drei deutschen Teilnehmer verteilen sich auf die weiteren drei Töpfe, wenn am Donnerstag in Monaco die Gruppenphase ausgelost wird (18 Uhr; TV: Sky/DAZN). Borussia Dortmund befindet in Topf zwei, der FC Schalke 04 ist in Topf drei und Königsklassen-Debütant 1899 Hoffenheim im Topf vier. Eine reine Bundesliga-Gruppe ist dennoch nicht möglich, denn Duelle unter Teilnehmern aus einem Land sind in der Gruppenphase ausgeschlossen.

Denkbar wäre hingegen eine Wiederholung des letztjährigen Champions-League-Finales bereits in der ersten Hauptrunde. Der Vorjahres-Finalist FC Liverpool wurde aufgrund seines Uefa-Koeffizienten nur in Topf drei eingeordnet. Damit wäre auch ein frühes Aufeinandertreffen von Trainer Jürgen Klopp mit seinem ehemaligen Klub Borussia Dortmund möglich.

Die vier Lostöpfe im Überblick:

Topf eins: Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester City, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Lok Moskau

Topf zwei: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Schachtjor Donezk, SSC Neapel, Benfica Lissabon, Tottenham Hotspur, AS Rom

Topf drei: FC Liverpool, FC Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax Amsterdam, ZSKA Moskau, PSV Eindhoven, FC Valencia

Topf vier: Viktoria Pilsen, FC Brügge, Galatasaray Istanbul, Young Boys Bern, Inter Mailand, 1899 Hoffenheim, Roter Stern Belgrad, AEK Athen

Die Gruppenphase der Champions League beginnt am 18. und 19. September mit dem ersten Spieltag. Der Erste und Zweite aus jeder der acht Gruppen ziehen in das Achtelfinale ein. Das Finale findet am 1. Juni des kommenden Jahres im Wanda Metropolitano, dem Stadion von Atlético Madrid, in der spanischen Hauptstadt statt.