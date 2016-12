Champions League Arsenal sichert sich den Gruppensieg

Der FC Arsenal hat sich am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase durch einen 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Basel den ersten Platz in der Gruppe A gesichert. Damit trifft der Klub aus der Premier League im Achtelfinale auf einen Tabellenzweiten. Paris St.-Germain hätte für den Gruppensieg einen sehr hohen Erfolg gegen Ludogorets Rasgrad gebraucht, kam aber nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und bleibt damit Zweiter.

Platz eins muss für Arsenal jedoch kein Vorteil sein. Denn so könnten die Gunners auch auf den FC Bayern treffen. An Platz zwei des deutschen Rekordmeisters in seiner Gruppe änderte auch der 1:0-Sieg gegen Atlético nichts mehr. Titelveteidiger Real Madrid droht vor dem Rückspiel gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (20.45 Uhr High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF) ebenfalls noch Rang zwei.

Im Spiel gegen Basel sah für Arsenal schon sehr früh alles nach Rang eins aus. Durch einen Doppelpack von Lucas Perez lagen die Londoner schon nach einer guten Viertelstunde mit zwei Toren vorn (8. Minute, 16.). Kurz nach der Pause war die Partie dann entschieden: Perez mit seinem dritten Treffer (47.) und Alex Iwobi nach Vorbereitung von Mesut Özil (53.) legten nach, Seydou Doumbia konnte für Basel nur noch verkürzen (78.). Basel bleibt damit auf Rang vier und ist aus den internationalen Wettbewerben ausgeschieden.

Deutlich größere Probleme hatte von Beginn an PSG. Zweimal lag der französiche Meister zu Hause gegen die Gäste aus Bulgarien zurück. Virgil Misidjan erzielte in der 15. Minute das 1:0 für Rasgrad. Nach dem Ausgleich durch Edinson Cavani (61.) sorgte Wanderson für das 2:1. Erst in der Nachspielzeit rettete Ángel di María immerhin noch das Remis (90.+.2.). Trotzdem blieb es für Ludogorets bei Rang drei, der die Europa League bedeutet.

Besiktas geht in Kiew unter

Achtelfinal-Teilnahmen für Neapel und Benfica: Der SSC Neapel hat dank eines 2:1 (0:0)-Erfolgs gegen Benfica Lissabon den Sieg in der Gruppe B geholt. José Callejon (60.) und Dries Mertens (79.) führten die Neapolitaner gegen Lissabon mit ihren Treffern zum Sieg. Der Anschlusstreffer von Rául Jiménez (87.) fiel zu spät, dennoch reichte es für Platz zwei und das Achtelfinale.

Das lag an Besiktas Istanbul. Vor dem Spieltag hatte der türkische Erstligist die besten Chancen auf die K.-o.-Runde: Ein Erfolg beim bis dahin sieglosen Tabellenletzten Dynamo Kiew hätte gereicht. Aber die Gäste gingen durch eine völlig desolate Leistung 0:6 unter. Schon zur Pause stand es 0:4 durch Tore von Artem Besedin (9.), Andriy Yarmolenko (31., Foulelfmeter), Witalij Bujalskyj (32.) und Derlis Gonzalez (45.+3).

Ab der 29. Minute spielte Besiktas zudem in Unterzahl, nachdem Andreas Beck wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Nach der Pause musste dann auch noch Vincent Aboubakar mit Gelb-Rot vom Platz, Serhij Sydortschuk (60.) und Junior Moraes (77.) erzielten die weiteren Tore für Kiew. Besiktas tritt damit im neuen Jahr in der Europa League an.

In der Gruppe C trennten sich Manchester City und Celtic Glasgow 1:1 (1:1). Während das Team von Trainer Josep Guardiola bereits als Zweiter in Borussia Mönchengladbachs Gruppe C feststand, waren die Schotten schon im Vorfeld sicher Gruppenletzter. Patrick Roberts hatte Celtic in Führung gebracht (4.), Kelechi Iheanacho glich kurz darauf aus (8.).

In der Gruppe D trennten sich PSV Eindhoven und FK Rostow 0:0.