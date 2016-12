Champions League Barcelona besiegt Mönchengladbach deutlich

Borussia Mönchengladbach hat am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase chancenlos beim FC Barcelona verloren. Lionel Messi erzielte in der einseitigen Partie die Führung für die Gastgeber (16. Minute). Arda Turan sorgte mit einem Hattrick in der zweiten Halbzeit (50./53./67.) für den 4:0-Endstand.

Barcelona war von Beginn an die bessere Mannschaft: Messi und Paco Alcácer verpassten nach einer Vorlage von Arda aus wenigen Metern (13.). Drei Minuten später machte Messi es besser und schob den Ball nach einem sehenswerten Doppelpass mit Arda aus elf Metern ins gegnerische Tor. Kurz nach der Führung hätte Messi auf 2:0 erhöhen können, doch Borussias Torhüter Yann Sommer parierte den Schuss des argentinischen Angreifers (18.).

In der Folge verteidigte das Team von Trainer André Schubert phasenweise mit einer Sechserkette und ließ so weniger Chancen der Katalanen zu. Dafür dominierte Barcelona das Spiel nach Belieben. Der spanische Meister spielte in beiden Halbzeiten 993 Pässe - so viel wie keine andere Mannschaft seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2003/2004. Der Borussia gelang hingegen während der gesamten Partie kein Torschuss.

993 - Seit Datenerfassung 2003/04 spielte kein Team mehr Pässe in einem CL-Spiel als Barcelona heute (993). Taka. #FCBBMG — OptaFranz (@OptaFranz) 6. Dezember 2016

Im zweiten Durchgang verteidigte die Borussia höher - und wurde dafür bestraft: Arda traf nach einer Flanke von Denis Suárez zunächst per Kopf zum 2:0, kurz darauf verwertete der türkische Nationalspieler einen Pass von Aleix Vidal zum 3:0. Wiederum nur wenige Minuten später erzielte Arda nach Vorlage von Alcácer das 4:0 für den viermaligen Champions-League-Sieger.

Messi hätte das Ergebnis noch höher ausfallen lassen können, allerdings wurde sein Kopfball aus kurzer Distanz von Sommer pariert (73.).

Bereits vor der Partie war in der Gruppe C alles entschieden: Barcelona stand als Gruppensieger fest, Mönchengladbach hatte sich bereits am fünften Spieltag den dritten Platz gesichert und nimmt nach der Winterpause an der Europa League teil. Im Parallelspiel trennten sich der bereits feststehende Gruppenzweite Manchester City und der Letztplatzierte Celtic Glasgow 1:1 (1:1).

FC Barcelona - Borussia Mönchengladbach 4:0 (1:0)

1:0 Messi (16.)

2:0 Arda (50.)

3:0 Arda (50.)

4:0 Arda (67.)

Barcelona: Cillessen - Vidal, Mascherano, Umtiti, Digne - André Gomes - Denis Suárez, Iniesta (60. Rafinha) - Messi, Alcácer, Arda Turan (74. Cardona)

Mönchengladbach: Sommer - Christensen, Vestergaard, Jantschke, Elvedi - Strobl, Dahoud (59. Kramer) - Korb, Schulz - Hahn, Hazard (72. Raffael)

Schiedsrichter: Sergey Karasev (Russland)

Zuschauer: 75.000

Gelbe Karten: Dahoud