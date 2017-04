Nach 0:3-Klatsche gegen Juve Barça braucht das nächste Wunder

Ausgangslage: Das Parallelspiel in Dortmund zwischen dem BVB und AS Monaco musste wegen eines Anschlags abgesagt werden. Ob sich das bis nach Turin herumgesprochen hat, ist nicht bekannt. In Zeiten sozialer Netzwerke könnten die Spieler des FC Barcelona vor dem Anpfiff zumindest Gerüchte darüber gehört haben, dass ihr Ex-Mannschaftskamerad Marc Bartra verletzt wurde. Sich auf ein Champions-League-Viertelfinale zu konzentrieren, ist in so einer Situation sicher nicht leicht. Aber das galt natürlich für alle Beteiligten. Rein sportlich war es die Neuauflage des Champions-League-Finals 2015.

Der Weg ins Viertelfinale: Juve hat in dieser Saison in der Königsklasse noch nicht verloren und musste erst zwei Gegentreffer hinnehmen. Im Achtelfinale gewann die Alte Dame beide Spiele gegen den FC Porto (2:0 und 1:0). Der FC Barcelona brauchte in der Runde der letzten 16 dagegen eine magische Nacht im Camp Nou, um nach der 0:4-Hinspielniederlage bei Paris St. Germain durch einen 6:1-Heimsieg doch noch weiterzukommen.

Die Startaufstellungen:

Juventus Turin: Buffon - Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Dani Alves - Khedira, Pjanic - Mandzukic, Dybala, Cuadrado - Higuaín.

FC Barcelona: ter Stegen - Mathieu, Umtiti, Piqué - Iniesta, Mascherano, Rakitic, Sergi Roberto - Neymar, Suárez, Messi.

Das Ergebnis: Juve siegte 3:0 (2:0) und verschaffte sich damit eine nahezu perfekte Ausgangsposition fürs Rückspiel. Wenn der Gegner nicht Barcelona hieße. Hier geht es zum Spielbericht.

If Barcelona turn this around, it will be the greatest comeback in the Champions League since.....their last game. — Gary Lineker (@GaryLineker) 11. April 2017

Juwel gegen Floh: Dass eine Partie des FC Barcelona durch einen kleinen Argentinier entschieden wird, ist nicht ungewöhnlich. Dass der nicht Lionel Messi heißt dagegen schon. Paulo Dybala wird "La Joya" ("das Juwel") genannt und machte diesem Spitznamen gegen Barça alle Ehre. Der 23-Jährige glänzte deutlich mehr als der "Floh" ("La Pulga") auf der anderen Seite. Während Dybala gleich zweimal seinen "Maskenjubel" präsentierte, blieb Messis auffälligste Szene ein nicht gegebenes Abseitstor nach einer halben Stunde.

AFP Paulo Dybala

Die erste Hälfte: Die Gastgeber gaben von Anfang an Vollgas. Sami Khedira (1. Minute) und Gonzalo Higuaín (3.) hätten ihr Team früh in Führung bringen können. Das erledigte wenig später Dybala. Nachdem Juan Cuadrado auf rechts Jeremy Mathieu ausgetanzt hatte, drehte sich der sträflich freistehende Argentinier um die eigene Achse und traf aus acht Metern unten links (7.). Neymar, Andrés Iniesta und Gerard Piqué schauten interessiert zu. Nach dem Gegentreffer wurde Barcelona besser und wäre durch Iniesta fast zum Ausgleich gekommen, doch Gianluigi Buffon parierte stark (21.). Im direkten Gegenzug erhöhte wiederum Dybala nach guter Vorarbeit von Mario Mandzukic auf 2:0 (22.).

Abwehr-Master: Giorgio Chiellini hatte unter der Woche sein Master-Studium in Business Administration erfolgreich abgeschlossen. Thema der Masterarbeit: "Das Geschäftsmodell von Juventus Turin in einem internationalen Kontext". Die Kurzfassung könnte lauten: "Hinten sicher stehen, vorne die Chancen nutzen". Das Kapitel "Wie man einen Handelfmeter verschuldet" hat Schiedsrichter Szymon Marciniak offenbar überlesen. Als Chiellini in der 69. Minute einen Schuss von Neymar im eigenen Strafraum mit dem Unterarm blockte, ließ der Unparteiische weiterspielen.

Fino alla fine. Questo motto mi accompagna in campo. E mi ha sostenuto in questi anni sui libri. Felice di essermi laureato! pic.twitter.com/4bPZ7deJSV — Giorgio Chiellini (@chiellini) 6. April 2017

Die zweite Hälfte: Juve blieb auch nach der Pause das bessere Team. Higuaín hätte auf 3:0 erhöhen können, scheiterte aber wie schon in der ersten Halbzeit an Marc-André ter Stegen (53.). Für den Endstand sorgte kurz darauf Chiellini, der sich nach einer Ecke von links am zweiten Pfosten gegen Javier Mascherano durchsetzte und per Kopf traf (55.). Die beste Chance auf den Ehrentreffer vergab Suárez nach Pass von Messi, weil Routinier Buffon einmal mehr stark reagierte (68.). Insgesamt wirkte der FC Barcelona aber wie schon im Hinspiel in Paris einfallslos und erschreckend schwach.

Was Barça fehlte: Sergio Busquets. Der Mittelfeldstratege hatte sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG die dritte Gelbe Karte abgeholt und musste gesperrt zuschauen. Das merkte man dem Spiel der Katalanen an. Ohne den Taktgeber tat sich Barcelona gegen zwei gut gestaffelte Viererketten extrem schwer, hochkarätige Torchancen herauszuspielen.

Fazit: Nach dem 3:0 könnte die Alte Dame eigentlich schon für das Halbfinale planen. Dass Barça zum zweiten Mal in Folge ein Wunder im Camp Nou gelingt, scheint nahezu ausgeschlossen. Zumal Juve eine der defensivstärksten Mannschaften Europas ist und vermutlich nicht dieselben Fehler machen wird wie PSG. Auf der anderen Seite kann man bei den Katalanen spätestens seit dem Achtelfinal-Rückspiel gar nichts ausschließen.