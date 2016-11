Champions League Dem FC Bayern droht jetzt Barcelona

Celtic Glasgow - FC Barcelona 0:2 (0:1)

Lionel Messi hat dem FC Barcelona mit seinen zwei Toren gegen Celtic den vorzeitigen Sieg in der Gruppe C beschert. Für den Argentinier waren es die Tore 91 und 92 in der Geschichte der Königklasse, mit denen er Spitzenreiter Cristiano Ronaldo von Real Madrid (95 Tore) einen gehörigen Schritt näher rückte. Zunächst traf Messi in der 14. Minute, für die Entscheidung sorgte er in der zweiten Hälfte per Elfmeter (55. Minute).

Atlético Madrid - PSV Eindhoven 2:0 (0:0)

Den Gruppensieg sicherte sich auch Altético dank eines ungefährdeten Erfolgs im Heimspiel gegen Eindhoven. Der FC Bayern hatte sich zuvor beim FK Rostow einen 2:3-Ausrutscher geleistet und hätte nur noch bei einem Madrid-Patzer Chancen auf den ersten Rang gehabt. Mit Kevin Garreiro (55.) und Antoine Griezmann (66.) trafen zwei Franzosen zum Sieg.

FC Arsenal - Paris St. Germain 2:2 (1:1)

In der Gruppe A ist weiter alles offen zwischen dem FC Arsenal und Paris St. Germain, die sich im Spitzenspiel Remis trennten und damit eine Vorentscheidung um den Gruppensieg verpassten. Der Uruguayer Edinson Cavani brachte die Gäste nach einem Abwehrfehler des deutschen Nationalspielers Shkodran Mustafi mit seinem fünften Tor in der Champions League in Führung (18.), doch Olivier Giroud glich noch vor der Pause aus. Ein Eigentor von Marco Verratti (59.) brachte die Londoner wieder in Front, doch Lucas Moura (77.) verhalf PSG nun zur besseren Ausgangsposition, da sich beide punktgleichen Teams im Hinspiel 1:1 getrennt hatten und somit die Auswärtstorregel zu ihren Gunsten spricht. Das zweite Duell der Gruppe zwischen Rasgrad und dem FC Basel endete torlos.

SSC Neapel - Dynamo Kiew 0:0

Der SSC Neapel verpasste durch ein 0:0 gegen Kiew ebenso die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale wie Benfica Lissabon, das nach einem 3:0-Halbzeitvorsprung bei Besiktas Istanbul noch ein 3:3-Remis zuließ.

Das Spiel hatte bereits um 18.45 Uhr stattgefunden. Goncalo Guedes (10.), Nélson Semedo (25.) und Ljubomir Fejsa (31.) hatten Benfica scheinbar komfortabel in Führung gebracht, doch Besiktas konterte durch Cenk Tosun (58.), Ricardo Quaresma (83., Handelfmeter) und Vincent Aboubakar (89.).

Das sind die bereits sicheren Achtelfinal-Teilnehmer im Überblick: