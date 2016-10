Champions League Barcelona schießt ManCity ab

Der FC Barcelona hat das Spitzenspiel der Gruppe C gegen Manchester City gewonnen. Der Klub aus der Primera División besiegte das Team von Ex-Barça-Trainer Josep Guardiola 4:0 (1:0). Lionel Messi erzielte drei Tore (17. Minute, 61., 69.) und bereitete einen weiteren Treffer von Neymar vor (89.). City-Torwart Claudio Bravo, in der vergangenen Saison noch in Barcelona unter Vertrag, sah zu Beginn der zweiten Hälfte die Rote Karte. Jérémy Matthieu musste den Platz mit Gelb-Rot ebenfalls vorzeitig verlassen.

Barcelona war die deutlich aktivere und bessere Mannschaft, hatte beim Führungstreffer aber etwas Glück. Messi spielte im Strafraum Andres Iniesta an, bei dessen versuchten Rückpass rutschte Citys Fernandinho in der Mitte aus. Nur so kam Messi wieder an den Ball, der Argentinier umkurvte Torwart Claudio Bravo und schob zum 1:0 ein (17.).

Schon in der ersten Hälfte hatte Barça Verletzungspech: Mit Jordi Alba (7.) und Gerard Piqué (39.) mussten zwei Verteidiger früh verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Barcelonas Torwart Marc-André ter Stegen verhinderte kurz vor der Pause gleich doppelt den Ausgleich: Erst klärte er einen Schuss von Nolito zur Ecke (37.), kurz darauf parierte er auch den guten Versuch von Ilkay Gündogan (38.).

Wenig später köpfte John Stones nach einer Freistoßflanke von David Silva nur knapp neben das Tor (45.). Im Gegenzug parierte Bravo gegen Luis Suárez sehenswert (45.+1.). Kurz nach der Pause war City nur noch zu zehnt. Torwart Bravo kam weit aus seinem Tor heraus und spielte den Ball Suárez direkt in die Füße. Der Uruguayer versuchte es mit einem Heber, aber Bravo, immer noch außerhalb des Strafraums, klärte den Schuss per Hand und sah dafür Rot (53.).

Messi erhöhte nur acht Minuten später. Er traf nach einem Zuspiel von Iniesta mit einem Linksschuss von der Strafraumkante in die rechte untere Ecke (61.). De Bruyne verpasste anschließend das Tor zum Anschluss, er scheiterte an Ter Stegen (64.). Anschließend machte Messi seinen Dreierpack perfekt und sorgte für die Vorentscheidung, Suárez hatte zuvor nach einem schlimmen Fehlpass von Gündogan im Strafraum quergelegt (69.).

Auch gegen Barcelona gab es noch einen Platzverweis. Der kurz vor der Pause eingewechselte Jéremy Matthieu musste wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz (73.). Neymar verpasste in der Schlussphase zunächst zweimal den vierten Treffer. Erst scheiterte er aus kurzer Distanz am eingewechselten Torwart Willy Caballero, dann verschoss er auch einen Foulelfmeter, den Messi herausgeholt hatte (87.). Neymar war mit einem Treffer ins lange Eck aber doch noch erfolgreich (89.). Die Vorarbeit kam vom Mann des Tages: Lionel Messi.

FC Barcelona - Manchester City 4:0 (1:0)

1:0 Messi (17.)

2:0 Messi (61.)

3:0 Messi (69.)

4:0 Neymar (89.)

Barcelona: Ter Stegen - Piqué (39. Mathieu), Umtiti, Jordi Alba (9. Digne) - Busquets - Rakitic, Iniesta (80. Gomes) - Messi, Suárez, Neymar

Manchester: Bravo - Otamendi, Stones, Kolarov - Zabaleta (57. Clichy), Fernandinho - Sterling, Nolito (57. Caballero) - Gündogan (79. Agüero), Silva - De Bruyne

Gelbe Karten: Fernandinho

Gelb-Rote Karte: Matthieu (73., wiederholtes Foulspiel)

Rote Karte: Bravo (58., Handspiel)

Schiedsrichter: Milorad Mazic (Serbien)