Sieg gegen Celtic FC Bayern steht im Champions-League-Achtelfinale

Der FC Bayern steht nach einem 2:1 (1:0)-Sieg bei Celtic im Achtelfinale der Champions League. Kingsley Coman (22. Minute) erzielte die Führung für die Münchner. In der zweiten Hälfte glich Callum McGregor zunächst aus (74.), wenig später traf Javi Martínez zum Endstand (77.).

Die erste Chance des Spiels hatte der Gastgeber: Stuart Armstrong traf den Ball nach einer Flanke von James Forrest nicht richtig und schoss knapp neben das Tor. Die Bayern hatten zwar mehr Ballbesitz, die einzige Chance in der ersten Hälfte war jedoch Comans Treffer: Der Franzose profitierte nach einem Abschlag von Bayern-Keeper Sven Ulreich von einem Stellungsfehler in Celtics Defensive. Anschließend berührte Coman den Ball mit der Hand, bevor er Torhüter Craig Gordon umkurvte und zur Führung einschob. Schiedsrichter Danny Makkelie entschied jedoch nicht auf Handspiel.

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Armstrong mit einem Distanzschuss an Ulreich (48.). In der Folge verwalteten die Bayern ihre Führung und kamen durch James Rodríguez zur ersten guten Chance, Gordon parierte jedoch (67.).

Celtic gab nicht auf: McGregor traf nach einem sehenswerten Pass von Armstrong zum Ausgleich. Nur drei Minuten später sorgte Martínez per Kopf nach Flanke von David Alaba aber für den Sieg.

Durch den Sieg liegen die Münchner mit nun neun Punkten uneinholbar vor Celtic und Anderlecht auf dem zweiten Platz in der Gruppe B. Im Parallelspiel gewann Tabellenführer Paris Saint-Germain 5:0 (2:0) gegen Anderlecht. Die Bayern treten am kommenden Spieltag in Anderlecht an (22. November, 20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky), Paris empfängt Celtic.

Celtic Glasgow - FC Bayern 1:2 (0:1)

0:1 Coman (22.)

1:1 McGregor (74.)

1:2 Martínez (77.)

Glasgow: Gordon - Lustig, Boyata, Bitton, Tierney - Brown, Armstrong (79. Griffiths) - Forrest, McGregor, Sinclair (64. Rogic) - Dembélé

München: Ulreich - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Tolisso (83. Kimmich), Martínez - Robben (90.+4 Thiago), Vidal (59. Rudy), Coman - James

Schiedsrichter: Makkelie (Niederlande)

Gelbe Karten: -/-

Zuschauer: 57.000