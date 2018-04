Der FC Bayern hat den FC Sevilla im Viertelfinale der Champions League geschlagen und ist ins Halbfinale eingezogen. Im Rückspiel in München kamen die Bayern nach dem 2:1-Hinspiel-Erfolg zu einem torlosen Remis.

Einen übermäßigen Offensivdrang verspürten die Bayern im ersten Spiel nach der gewonnen Meisterschaft nicht. Die Fernschüsse durch Mats Hummels (34.) und Franck Ribéry (38.) waren aussichtsreich, aber nicht zwingend. Energischer zeigten sie sich dabei, Sevilla vom Toreschießen abzuhalten. Zwei rettende Grätschen vor dem eigenen Tor von James Rodríguez (10.) und Rafinha (45.) verhinderten, dass die Gäste zu gefährlichen Aktionen kamen.

Die zweite Halbzeit startete temporeicher. Zunächst schaffte es Robert Lewandowski nicht, eine Flanke von Rafinha aus kurzer Distanz im Tor unterzubringen (49.), dann rettete David Soria im Tor der Andalusier gleich zweimal hintereinander gegen James und Thomas Müller.

Erst nach einer Stunde wurde auch Sevilla gefährlicher. Zunächst prallte ein Kopfball von Joaquin Correa an die Latte (59.), eine Minute später strich ein Distanzschuss von Ever Banega knapp am Pfosten vorbei. Bayern kontrollierte das Spiel jedoch in der Folge wieder und zog souverän ins Halbfinale ein.

FC Bayern München - FC Sevilla 0:0 (0:0)

Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha (86. Süle) - Javi Martinez - Müller, James - Robben, Ribéry (71. Thiago) - Lewandowski (77. Wagner)

Sevilla: Soria - Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega - Sarabia (70. Sandro Ramirez), Vazquez (81. Nolito), Correa - Ben Yedder (65. Muriel)

Schiedsrichter: Collum (Schottland)

Gelbe Karten: Wagner - Banega, Mercado, N'Zonzi

Rote Karte: Correa

Zuschauer: 70.000