Champions-League-Analyse: Warum die Hoffnung Ribéry heißt

Als die Münchner Spieler nach der 1:2-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid Rede und Antwort stehen mussten, lautete der einhellige Tenor: Man habe eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert, es nur versäumt, die Chancen zu nutzen. Wer tatsächlich ein gutes Spiel machte, war Franck Ribéry.

Trotz der zwischenzeitlichen Führung und einer Bilanz von 17:7 Torschüssen, 10:3 Ecken und 60% Ballbesitz gingen die Bayern zum sechsten Mal in Folge gegen Real Madrid als Verlierer vom Platz. Ein genauerer Blick auf die Zahlen zum Spiel offenbart, dass die Bayern zwar 17 Abschlüsse verbuchen konnten, vor dem Tor aber ungewohnt unsicher agierten. In der zweiten Hälfte, in der Bayern den Gegner tief in dessen Hälfte drängte, brachten beide Teams genau zwei Torschüsse zustande.

Den größten Einfluss auf das Offensivspiel des FCB hatte Ribéry. Der Flügelstürmer konnte sich immer wieder erfolgreich durchsetzen und leitete eine Vielzahl von gefährlichen Aktionen ein. Die grafische Analyse zeigt, warum vor allem der Franzose Hoffnungen für das Rückspiel nährt.