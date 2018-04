Bayern im Champions-League-Halbfinale Jupps Arbeitstrupp

Ausgangslage des Spiels: 2:1-Auswärtserfolg. Alles quasi entschieden. Die Bayern haben letztens unter Louis van Gaal eine K.o.-Runde nach einem Auswärtssieg aus dem Hinspiel noch weggegeben. Unter van Gaal, das ist ja annähernd so lange her wie unter Pal Czernai. Aber: Es gab den Vorabend von Rom mit dem Sensationssieg über den FC Barcelona. Er allein speiste noch die Spannung.

Ergebnis des Spiels: 0:0. Ein Unentschieden als Arbeitssieg. Die Bayern stehen also wieder im Halbfinale. Und es gibt nur noch ein spanisches Team, das sie dort herauswerfen könnte.

100 - Der @FCBayern behält zum 100. Mal zuhause im Europapokal eine Weiße Weste. Festung. #FCBSFC — OptaFranz (@OptaFranz) 11. April 2018

Die erste Hälfte: Die Spanier gingen von Beginn an rabiat zur Sache, als hätten sie zuvor noch eine Fortbildung bei Sevillas Guardia Civil gemacht, die bei Fußballspielen für ihr ruppiges Vorgehen gegen Gästefans berüchtigt ist. Robert Lewandowski und James Rodriguez hatten darunter besonders zu leiden. Sportlich war es eher unspektakulär. Sevilla kombinierte clever, manchmal gar lässig im Passspiel. Das sah richtig gut aus, man hätte fast vergessen können, dass Sevilla zwei Tore zum Weiterkommen brauchte.

Die zweite Halbzeit: Das Unspektakuläre steigerte sich ins Unspektakulärste. Sevilla ließ immerhin zwei Mal die Halsschlagadern der Bayern-Fans tanzen: Einmal, als Angreifer Joaquin Correa per Kopf die Latte traf. Und dann, als erneut Correa in der Schlussminute Javi Martinez rüde abräumte und dafür Rot sah. Man war fast dankbar für die Aufregung.

Spieler des Spiels: Der Brasilianer Rafinha ist der Unauffällige im Bayern-Team, ein Arbeiter und Renner. Damit also genau der perfekte Spieler für Trainer Jupp Heynckes. Kurz vor der Pause verhinderte er mit einer Grätsche, dass Sevilla frei vor Torwart Sven Ulreich das 1:0 hätte erzielen können. Rafinha kugelte sich dabei fast die Schulter aus, arbeitete und rannte aber tapfer weiter. Für solche Spiele braucht man solche Spieler.

Duell des Spiels: Schon nach zwei Minuten hatte sich Sevillas Innenverteidiger Mercado gegen Lewandowski die Gelbe Karte erarbeitet. Und obwohl ZDF-Kommentator Bela Réthy jubelte: "Der kann sich jetzt nichts mehr erlauben", bearbeitete der Spanier den Bayern-Stürmer weiter unablässig. Aber eben stets so, dass der schottische Schiedsrichter William Collum keinen Anlass für Rot sah. Was aber auch daran liegen mochte, dass Collum im wirklichen Leben Religionslehrer und damit zur Kunst des Verzeihens fast gezwungen ist.

Und Sevilla so: Auswärtsfouls zählen doppelt. #FCBSEV — Paul (@Halbzeit3) 11. April 2018

Wechsel des Spiels: Nach 77 Minuten hatte Lewandowski ein paar Kratzer, Dellen und blaue Flecken mehr am Körper. Aber besser ein blauer Fleck als eine Gelbe Karte. Der Pole war wie fünf Teamkollegen mit einer Verwarnung vorbelastet. Und damit es auch dabei blieb, nahm Trainer Jupp Heynckes seinen Stürmerstar eine Viertelstunde vor Schluss lieber vorzeitig vom Feld. Kein Bayernspieler ist fürs Halbfinale gesperrt.

Alarm des Spiels: Es war die achte Champions-League-Partie dieser Saison unter Jupp Heynckes, und zum ersten Mal verließen die Bayern nicht als Sieger das Feld. Es geht also abwärts im Frühjahr. Ist das das Pep-Erbe? Und kein Matthias Sammer mehr, der mahnen könnte.

Erkenntnis des Spiels: Die Bayern haben es geschafft, wenn auch etwas mühsam und mit Hitzfeld-Fußball. Wieder einmal Halbfinale. So wie der Titelverteidiger Real Madrid, zuletzt zweimal über die Bayern triumphierend. Wie der FC Liverpool mit Jürgen Klopp, der auf Revanche für die Finalniederlage 2013 sinnt. Wie der AS Rom. Es wird also Rom.

FC Bayern München - FC Sevilla 0:0 (0:0)

Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha (86. Süle) - Javi Martinez - Müller, James - Robben, Ribéry (71. Thiago) - Lewandowski (77. Wagner)

Sevilla: Soria - Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega - Sarabia (70. Sandro Ramirez), Vazquez (81. Nolito), Correa - Ben Yedder (65. Muriel) Schiedsrichter: Collum (Schottland)

Gelbe Karten: Wagner - Banega, Mercado, N'Zonzi

Rote Karte: Correa

Zuschauer: 70.000