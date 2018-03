Champions League Bayern gewinnt und steht im Viertelfinale

Der FC Bayern steht im Champions-League-Viertelfinale. Nach dem deutlichen 5:0-Sieg im Hinspiel gewann das Team von Trainer Jupp Heynckes im Rückspiel bei Besiktas 3:1 (1:0). Die Tore für die Münchner erzielten Thiago (18. Minute), Gökhan Gönül per Eigentor (46.) und Sandro Wagner (84.). Vágner Love traf für die Gastgeber (59.).

Thiago, der Bayern nach einer schönen Flanke von Thomas Müller in Führung brachte, musste in der 35. Minute für James ausgewechselt werden. Wie schwer der Offensivspieler verletzt ist, ist noch nicht bekannt.

Die Münchner zeigten während der gesamten Partie eine konzentrierte Leistung, wie Heynckes es vor der Partie von seinen Spielern verlangt hatte. Einzig vor dem Gegentor durch Vagner Love verlor David Alaba den Ball - die Gastgeber nutzten den Fehler des Österreichers aus.

Neben dem FC Bayern stehen Real Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City, AS Rom und der FC Sevilla im Viertelfinale. Der letzte Teilnehmer entscheidet sich bei der Partie FC Barcelona gegen FC Chelsea (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky).

Am Freitag findet die Auslosung um zwölf Uhr in Nyon in der Schweiz statt. Die Viertelfinal-Hinspiele werden am 3. und 4. April ausgetragen, die Rückspiele sind am 10. und 11. April. Zum Endspiel kommt es am 26. Mai im ukrainischen Kiew.

Besiktas - FC Bayern 1:3 (0:1)

0:1 Thiago (18.)

0:2 Gökhan Gönül (46., Eigentor)

1:2 Vágner Love (59.)

1:3 Wagner (84.)

Besiktas: Zengin - Gönül, Medel, Uysal, Caner - Quaresma, Özyakup, Arslan (60. Hutchinson), Lens (60. Talisca) - Pektemek, Vagner Love (75. Babel)

München: Ulreich - Rafinha, Boateng, Hummels (46. Süle), Alaba - Vidal, Martínez, Thiago (35. James) - Müller, Ribéry - Lewandowski (68. Lewandowski)

Schiedsrichter: Oliver (Großbritannien)

Gelbe Karten: Özyakup / Hummels, Boateng, Rafinha

Zuschauer: 41.903